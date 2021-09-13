Из-за аномально низкого уровня воды в Волге заменили теплоходы в Волгограде

Общество 13.09.2021 17:07
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13.09.2021 17:07
С сегодняшнего дня на остров Сарпинский стали курсировать теплоходы с низкой осадкой "Москва". Ранее пассажиров перевозили теплоходы "ОМ". Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, это одна из мер, принимаемых муниципалитетом в условиях сложной гидрологической ситуации, сложившейся из-за дефицита воды в Волгоградском водохранилище и снижения сбросов Волжской ГЭС. Службы речпорта осуществляют постоянный контроль за ситуацией в акватории, чтобы не допустить возможных инцидентов. «Проводятся замеры глубин на маршрутах движения теплоходов, осуществляется мониторинг потока воды, поступающего через Волгоградский гидроузел, капитаны речных судов после каждого рейса докладывают обстановку на фарватерах», - пояснили в мэрии. Весь этот комплекс мер позволяет оперативно принимать решения о корректировке маршрутов движения судов, снижении загрузки, а также о направлении по маршрутам с малыми глубинами теплоходов с меньшей осадкой для обеспечения регулярного сообщения с островом. В настоящее время в Волгограде работают 6 внутригородских речных маршрутов, которые обслуживают 9 теплоходов.
Напомним, из-за аномальной жары
уровень воды в Волгоградском водохранилище приблизился к предельно низким отметкам за последние 20 лет.
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