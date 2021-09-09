Экология

«Такое было 20 лет назад»: Росводресурсы снизили объемы сбросов из-за засушливого лета

Экология 09.09.2021 15:53
0
09.09.2021 15:53


Росводресурсы изменили режим работы Волгоградского водохранилища. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральное ведомство, с завтрашнего дня и до 10 октября на Волжской ГЭС объем сбросов составит 4700 кубометров в секунду. Ранее этот показатель был больше – 5500 кубометров в секунду. При этом допускается возможное снижение уровня в нижнем бьефе гидроузла ниже отметки минус 11,0 м.
В федеральном агентстве объяснили это решение последствиями засушливого лета. 
«В третьем квартале 2021 года суммарный приток к водохранилищам Волжско-Камского каскада ожидается в пределах 26,7 км3-34,7 км3. Нижняя граница близка к минимальным значениям за последние 20 лет. В августе в водохранилища поступило 8,4 км3 воды, это 72% нормы. В сентябре приток ожидается в пределах 6,6-10,6 км3 – 75% от нормы. Для сравнения, в прошлом году приток в это же время составил 14,7 км3», - говорится в сообщении Росводресурсов. 
«В августе режимы работы гидроузлов на Нижней Волге приходилось оперативно корректировать. Из-за аномально высоких температур и возросшего энергопотребления на юге России  сбросы через Волгоградский гидроузел увеличили, чтобы поддержать благоприятную санитарно-экологическую обстановку и не допустить отключения потребителей. Однако жаркое и засушливое лето привело к снижению водных запасов на Волге и Каме. Тёплый фон снижается постепенно, обильных дождей, которые могли бы улучшить ситуацию, не ожидается. Навигация испытывает затруднения, есть вопросы у представителей рыболовства и энергетики. Но в приоритете всегда – потребности населения, обеспечить водой в первую очередь нужно питьевые водозаборы», - отметил замруководителя Росводресурсов Вадим Никаноров. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экология
09.09.2021 16:03
Экология 09.09.2021 16:03
Комментарии

0
Далее
Экология
08.09.2021 08:48
Экология 08.09.2021 08:48
Комментарии

0
Далее
Экология
07.09.2021 18:03
Экология 07.09.2021 18:03
Комментарии

0
Далее
Экология
07.09.2021 13:23
Экология 07.09.2021 13:23
Комментарии

0
Далее
Экология
07.09.2021 10:40
Экология 07.09.2021 10:40
Комментарии

0
Далее
Экология
05.09.2021 16:24
Экология 05.09.2021 16:24
Комментарии

0
Далее
Экология
04.09.2021 14:24
Экология 04.09.2021 14:24
Комментарии

0
Далее
Экология
01.09.2021 16:30
Экология 01.09.2021 16:30
Комментарии

0
Далее
Экология
27.08.2021 09:59
Экология 27.08.2021 09:59
Комментарии

0
Далее
Экология
26.08.2021 17:06
Экология 26.08.2021 17:06
Комментарии

0
Далее
Экология
25.08.2021 17:17
Экология 25.08.2021 17:17
Комментарии

0
Далее
Экология
22.08.2021 13:16
Экология 22.08.2021 13:16
Комментарии

0
Далее
Экология
20.08.2021 11:01
Экология 20.08.2021 11:01
Комментарии

0
Далее
Экология
19.08.2021 11:03
Экология 19.08.2021 11:03
Комментарии

0
Далее
Экология
15.08.2021 09:29
Экология 15.08.2021 09:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:23
«Сразу убивают»: бизнес волгоградского предпринимателя закапывают под контролем чиновниковСмотреть фотографииCмотреть видео
19:07
Потребители города Ленинск Волгоградской области подключены по программе догазификацииСмотреть фотографии
17:51
Волгоградские морги закупили 16 весов для взвешивания труповСмотреть фотографии
17:26
Москвичи-разбойники взяты под стражу в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:05
В Волгоградской области дети ходят в школу по затопленному мостуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:25
В Волжском отправили в колонию организатора финансовой пирамиды за обман 195 человекСмотреть фотографии
16:15
В Волгограде арестовали подозреваемого в избиении диджея-иностранцаСмотреть фотографии
16:03
Хлореллу запустили для борьбы с сине-зелеными водорослями в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:53
«Такое было 20 лет назад»: Росводресурсы снизили объемы сбросов из-за засушливого летаСмотреть фотографии
14:26
Пассажир автобуса устроил дебош и напал на полицейских под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:08
Фонтан забил в подъезде многоквартирного дома в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:47
На миллион рублей оштрафованы детские лагеря в Волгоградской области за ковидные нарушенияСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде началось рассмотрение дела о взрыве на заправкеСмотреть фотографии
12:09
«Мчался со скоростью 178 км»: житель Самары ответит в суде за гибель своей жены в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:01
Банк «Открытие» будет нанимать менеджеров розничного бизнеса с помощью виртуальной стажировкиСмотреть фотографии
11:47
Гражданина РФ и США признали невменяемым после нападения на полицейского под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде запланировали ремонт 19 улиц в 2022 годуСмотреть фотографии
11:20
Проблемы с «Молоком»: брошенный магазин не дает покоя жильцам пятиэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:23
Пенсионерка пострадала от резкого движения трамвая в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:40
Первая модельная библиотека Волжского готова к открытиюСмотреть фотографии
09:09
В парке Волгоградской области вандалы оторвали голову у зайцаСмотреть фотографии
08:10
В Волгоградской области солярка подешевела на 3 копейкиСмотреть фотографии
21:21
Глава Минфина Силуанов наградил комитет финансов Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:15
Волгоградский облсуд поставил точку в споре главврача и защитника прав пациентовСмотреть фотографии
19:13
«Пескарь» из Крыма будет убирать пляжи ВолжскогоСмотреть фотографии
18:56
Цифра в зачете: «Ростелеком» запускает онлайн-курс «Цифровое образование» для студентов крупнейших вузов Юга РоссииСмотреть фотографии
18:01
Члена ТИК в Волгоградской области отстранили от работы из-за отказа прививатьсяСмотреть фотографии
17:31
В Волгограде многодетную мать лишили пособия из-за поддержки ребенка-инвалидаСмотреть фотографии
17:01
В Волгограде новая скорая помощь готова экстренно отреагировать на призыв о помощиСмотреть фотографии
16:45
Водителя Lexus задержали за езду по тротуару на Аллее Героев в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 