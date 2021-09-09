Экология 09.09.2021 15:53
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09.09.2021 15:53
Росводресурсы изменили режим работы Волгоградского водохранилища. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральное ведомство, с завтрашнего дня и до 10 октября на Волжской ГЭС объем сбросов составит 4700 кубометров в секунду. Ранее этот показатель был больше – 5500 кубометров в секунду. При этом допускается возможное снижение уровня в нижнем бьефе гидроузла ниже отметки минус 11,0 м.
В федеральном агентстве объяснили это решение последствиями засушливого лета.
«В третьем квартале 2021 года суммарный приток к водохранилищам Волжско-Камского каскада ожидается в пределах 26,7 км3-34,7 км3. Нижняя граница близка к минимальным значениям за последние 20 лет. В августе в водохранилища поступило 8,4 км3 воды, это 72% нормы. В сентябре приток ожидается в пределах 6,6-10,6 км3 – 75% от нормы. Для сравнения, в прошлом году приток в это же время составил 14,7 км3», - говорится в сообщении Росводресурсов.
«В августе режимы работы гидроузлов на Нижней Волге приходилось оперативно корректировать. Из-за аномально высоких температур и возросшего энергопотребления на юге России сбросы через Волгоградский гидроузел увеличили, чтобы поддержать благоприятную санитарно-экологическую обстановку и не допустить отключения потребителей. Однако жаркое и засушливое лето привело к снижению водных запасов на Волге и Каме. Тёплый фон снижается постепенно, обильных дождей, которые могли бы улучшить ситуацию, не ожидается. Навигация испытывает затруднения, есть вопросы у представителей рыболовства и энергетики. Но в приоритете всегда – потребности населения, обеспечить водой в первую очередь нужно питьевые водозаборы», - отметил замруководителя Росводресурсов Вадим Никаноров.
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