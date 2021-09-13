Виртуальная жрица любви выманила у волгоградского военного 54 тысячи рублей





Под предлогом оказания интим-услуг мошенница похитила у военнослужащего свыше 54 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, 27-летний военнослужащий на одном из сайтов в сети Интернет увидел объявление об оказании услуг интимного характера и решил воспользоваться ими.

В телефонном разговоре неизвестная женщина пообещала назвать адрес для встречи, но сначала попросила оплатить услуги. Молодой человек перевел 54 400 рублей на указанный счет и стал предпринимать многочисленные попытки связаться по тому же номеру телефона, но они оказались безуспешными. С заявлением о мошенничестве потерпевший обратился с заявлением в полицию. Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности преступницы.



