Виртуальная жрица любви выманила у волгоградского военного 54 тысячи рублей

Происшествия 13.09.2021 13:08
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13.09.2021 13:08
Под предлогом оказания интим-услуг мошенница похитила у военнослужащего свыше 54 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, 27-летний военнослужащий на одном из сайтов в сети Интернет увидел объявление об оказании услуг интимного характера и решил воспользоваться ими.
В телефонном разговоре неизвестная женщина пообещала назвать адрес для встречи, но сначала попросила оплатить услуги. Молодой человек перевел 54 400 рублей на указанный счет и стал предпринимать многочисленные попытки связаться по тому же номеру телефона, но они оказались безуспешными. С заявлением о мошенничестве потерпевший обратился с заявлением в полицию. Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности преступницы.
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