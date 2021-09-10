Расследования 10.09.2021 17:07
0
10.09.2021 17:07
Полиция разыскивает подозреваемого в краже случайно оставленного на прилавке кошелька в одном из магазинов в городе Волжский. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, преступление было совершено в начале сентября. В полицию обратился житель Волжского с заявлением о том, что неизвестный похитил оставленный им на прилавке магазина кошелек, в котором находились деньги в сумме более 7 тысяч рублей. Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина, дождавшись момента, когда за ним никто не наблюдает, берет кошелек и уходит.
Его приметы: 40-45 лет, славянской внешности, полного телосложения, короткие русые волосы с залысинами, на лице щетина. Был одет в футболку синего цвета, спортивное трико черного цвета, обувь темного цвета, мог передвигаться на автомобиле "Рено Логан" темного цвета.
Полицейские просят всех, кому что-либо известно о личности подозреваемого, сообщить в дежурную часть Управления МВД России по г. Волжскому по телефону (88443) 41-56-56, дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Волжскому (88443) 33-00-44 или 02.
Реклама
Москвичи-разбойники взяты под стражу в Волгограде09.09.2021 17:26
Расследования 09.09.2021 17:26
В Волжском отправили в колонию организатора финансовой пирамиды за обман 195 человек09.09.2021 16:25
Расследования 09.09.2021 16:25
В Волгограде арестовали подозреваемого в избиении диджея-иностранца09.09.2021 16:15
Расследования 09.09.2021 16:15
В Волгограде началось рассмотрение дела о взрыве на заправке09.09.2021 12:22
Расследования 09.09.2021 12:22
«Мчался со скоростью 178 км»: житель Самары ответит в суде за гибель своей жены в ДТП под Волгоградом09.09.2021 12:09
Расследования 09.09.2021 12:09
Гражданина РФ и США признали невменяемым после нападения на полицейского под Волгоградом09.09.2021 11:47
Расследования 09.09.2021 11:47
Водителя Lexus задержали за езду по тротуару на Аллее Героев в Волгограде (ВИДЕО)08.09.2021 16:45
Расследования 08.09.2021 16:45
Организатора нелегального игрового клуба в Волжском отправили в колонию08.09.2021 12:48
Расследования 08.09.2021 12:48
Подозреваемого в избиении диджея в Волгограде задержали в Астрахани07.09.2021 17:35
Расследования 07.09.2021 17:35
Завершено расследование дела о гибели на свидании 17-летней девушки в Волгоградской области07.09.2021 16:38
Расследования 07.09.2021 16:38
В Волгограде разыскивают напавших на диджея посетителей ночного клуба07.09.2021 15:01
Расследования 07.09.2021 15:01
Колонию оштрафовали на 16 млн за срыв сроков по строительству детсада в Волжском06.09.2021 16:24
Расследования 06.09.2021 16:24
В Волгоградской области месть пенсионера девушке-продавцу за отказ разменять деньги попала на видео06.09.2021 13:24
Расследования 06.09.2021 13:24
Полиция проводит проверку после избиения диджея в волгоградском клубе06.09.2021 11:26
Расследования 06.09.2021 11:26
Осужденные за браконьерство не убедили в своей невиновности волгоградский облсуд06.09.2021 10:05
Расследования 06.09.2021 10:05
Реклама