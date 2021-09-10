



Полиция разыскивает подозреваемого в краже случайно оставленного на прилавке кошелька в одном из магазинов в городе Волжский. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, преступление было совершено в начале сентября. В полицию обратился житель Волжского с заявлением о том, что неизвестный похитил оставленный им на прилавке магазина кошелек, в котором находились деньги в сумме более 7 тысяч рублей. Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина, дождавшись момента, когда за ним никто не наблюдает, берет кошелек и уходит.

Его приметы: 40-45 лет, славянской внешности, полного телосложения, короткие русые волосы с залысинами, на лице щетина. Был одет в футболку синего цвета, спортивное трико черного цвета, обувь темного цвета, мог передвигаться на автомобиле "Рено Логан" темного цвета.

Полицейские просят всех, кому что-либо известно о личности подозреваемого, сообщить в дежурную часть Управления МВД России по г. Волжскому по телефону (88443) 41-56-56, дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Волжскому (88443) 33-00-44 или 02.



