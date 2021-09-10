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Москва создаст первый в России инновационный 5G-полигон на базе Боткинской больницы

Телеком 10.09.2021 16:44
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10.09.2021 16:44


В Москве будет развернут первый в России индустриальный полигон с инфраструктурой сетей связи пятого поколения (5G) для пилотирования прорывных цифровых технологий в здравоохранении. Соглашение о сотрудничестве в этом направлении в рамках IV Форума социальных инноваций регионов заключили Комплекс социального развития Москвы - Московский центр инновационных технологий в здравоохранении и Городская клиническая больница (ГКБ) имени С. П. Боткина, Департамент информационных технологий города Москвы (ДИТ Москвы) и «Ростелеком».
«Мы постоянно внедряем самые передовые решения на благо врачей и пациентов. Следующий наш шаг — создание на базе Боткинской больницы первого в России 5G-полигона для пилотирования инновационных медицинских сервисов. Преимущество сетей 5G — это скорость сбора и обработки больших массивов данных. Совместно с ГКБ имени С. П. Боткина были отобраны наиболее перспективные проекты, среди которых VR-тренажеры для обучения медиков, AR-решения (дополненная реальность) для помощи врачам при проведении сложных операций и другие.Они будут апробированы на базе стационара с использованием всех возможностей 5G и облачных технологий. По итогам эксперимента мы сможем определить сценарии применения сетей 5G для развития московского здравоохранения», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на IV Форуме социальных инноваций регионов.
Стороны договорились проводить на базе полигона прикладные исследования, испытания прототипов и опытных образцов решений, цифровых сервисов и услуг.
«Развитие сетей связи нового поколения — один из приоритетов технологического развития для всех умных мегаполисов мира. Уже сейчас в рамках пилотных проектов мы видим, как сети 5G могут помочь горожанам: сделать дорожное движение более безопасным, проводить дистанционные врачебные консилиумы и решать сложные производственные задачи. Но для того чтобы подобные решения можно было внедрять в масштабах 12-миллионного мегаполиса, надо обязательно убедиться в их надежности, безопасности и эффективности. Для этого Москва последовательно создаст несколько индустриальных 5G-полигонов: это действующие городские объекты, на которых будет развернута сеть 5G и проведены испытания различных перспективных решений», — сказал министр Правительства Москвы, руководитель ДИТ Москвы Эдуард Лысенко. 
В результате проекта будут сформированы перспективные сценарии использования технологии 5G в системе здравоохранения Москвы.
«Мы со стратегическими партнерами запускаем в Москве первую тестовую среду по использованию инновационных медицинских решений в сети 5G. Совместно с Боткинской больницей будут отобраны наиболее перспективные проекты. Среди них: AR-решения для помощи врачам при проведении сложных операций, VR-тренажеры для обучения медицинского персонала и дистанционный мониторинг за состоянием пациентов в режиме реального времени. 5G и облачные технологии значительно повысят качество оказываемых медицинских услуг — это важный этап для развития московского здравоохранения»,— рассказал генеральный директор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслав Шуленин.
Поиском, отбором и тестированием медицинских сервисов будет заниматься Московский центр инновационных технологий в здравоохранении. Компания «Ростелеком» выступит оператором 5G-сети: создаст инфраструктуру и обеспечит необходимым оборудованием, включая абонентские устройства, а также разработает технические решения. Боткинская больница предоставит собственную клиническую инфраструктуру для проведения исследований. Координировать работу на всех этапах проекта будет ДИТ Москвы.
«Очень важно, что мы начинаем с такой важной сферы, как здравоохранение, которая оказывает важнейшее влияние на продолжительность и качество жизни людей. На базе Боткинской больницы мы совместно создаем опытно-технологическую среду для поиска и тестирования прорывных цифровых медицинских сервисов с использованием сетей 5G. Необходимо создать сплоченную команду из представителей операторов связи, разработчиков ИТ-сервисов и врачей: только в объединении разных компетенций могут появиться по-настоящему полезные цифровые сервисы, необходимые для повышения эффективности медицинской помощи. 
Сети 5G дают возможность с недостижимой ранее скоростью собирать и обрабатывать данные от гигантского количества источников, включая, например, носимые пациентами датчики или цифровые анализаторы. Этот массив информации будет анализироваться с применением технологий искусственного интеллекта для помощи в принятии оперативных и обоснованных врачебных решений. Мы рассчитываем, что решения, которые пройдут апробацию на полигоне, станут в перспективе доступны в большинстве учреждений здравоохранения и повысят качество медицинских услуг по всей стране», — отметил вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.
Примером передовых цифровых сервисов могут стать: круглосуточный мониторинг состояния пациента, создание его VR- и AR-моделей, 3D-моделирование рентгеновских снимков, результатов УЗИ и КТ, дистанционные консилиумы в режиме реального времени, в том числе с применением технологий виртуальной реальности (VR), обучение медицинского персонала и другие решения.
«Боткинская больница станет первым медицинским учреждением, где будут использованы возможности 5G. Совместно со специалистами Департамента информационных технологий мы протестируем, отработаем и выберем самые емкие и эффективные решения, которые могут помочь врачам и пациентам. Это будет доступное для каждого врача 3D-моделирование рентгеновских снимков, инновационные решения с использованием VR и искусственного интеллекта для практической деятельности врачей-хирургов, система умного видеонаблюдения. Я могу предположить, что это широкий спектр возможностей, который будет доступен с внедрением 5G-технологий, и точно могу сказать: будущее уже наступает», — прокомментировал главный врач ГКБ имени С. П. Боткина Алексей Шабунин.
Создание индустриальных полигонов предусмотрено дорожной картой развития 5G, утвержденной Правительством России. Также ранее, в рамках Петербургского международного экономического форума, Мэр Москвы Сергей Собянин и президент «Ростелекома»Михаил Осеевский подписали соглашение о взаимодействии в целях развития в Москве сетей подвижной радиотелефонной связи пятого поколения.
IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве в Гостином дворе с 9 по 11 сентября. Его главная тема — вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего.

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