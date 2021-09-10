ВТБ Лизинг: парк такси РФ в ближайшие два года будет расти на 10% в год

Экономика 10.09.2021 14:39 Новости компаний
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10.09.2021 14:39 Новости компаний
ВТБ Лизинг прогнозирует рост количества автомобилей такси в России на горизонте двух лет темпами примерно 10% в год. Об этом рассказал вице-президент Объединенной лизинговой ассоциации, генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер в ходе IX Международного евразийского форума такси, которые проходит в эти дни в Москве.
На сегодняшний день рынок такси оценивается почти в 800 млрд рублей, это значимый сегмент отрасли пассажирских перевозок и важное направление бизнеса для лизинговых компаний. В российском парке такси более 70% автомобилей находятся в лизинге.
В этом году ВТБ Лизинг передал клиентам свыше 21 тыс. транспортных средств, из них более 3400 машин пришлось на сегмент такси. В объемном выражении это 16% от общего количества профинансированного автотранспорта. При этом в деньгах это всего 5% от нового автомобильного бизнеса компании. Средняя стоимость машин в новом портфеле ВТБ Лизинг составляет 3,9 млн рублей без НДС, а в сегменте такси 1 млн рублей.
«Поэтому на нашем рынке только около 30% компаний работают с таксопарками. Крупные универсальные лизингодатели применяют в этом направлении бизнеса особые подходы. Прежде всего, они заинтересованы в расширении сотрудничества с таксопарками, которые приобретают довольно большие партии машин - десятки, а иногда сотни единиц транспорта. В этом сегменте между лизинговыми компаниями существует высокая конкуренция, и они стараются предлагать льготные условия своим клиентам в дополнение к тем преимуществам, которые содержит лизинг сам по себе», - рассказал Дмитрий Ивантер.
ВТБ Лизинг прогнозирует рост количества автомобилей такси в России темпами примерно 10% в год, при этом эксперты компании выделяют разные тенденции в разных регионах страны. В Москве и Санкт-Петербурге, где рынки уже достаточно развитые, драйвером роста станет замена выбывающего парка. В остальных регионах в этом качестве выступит тренд расширения парка, а в некоторых городах – его создание.
«В среднем для такси приобретается около 100 тыс. новых машин в год, из них 70% в лизинг. То есть для рынка лизинга это где-то 70 тыс. автомобилей ежегодно. Таким образом, это достаточно значимый сегмент для нашего рынка», - отметил Дмитрий Ивантер.
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