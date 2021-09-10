









Страшная авария с участием грузовой "Газели" и большегруза произошла утром на Третьей продольной в Волгограде. По предварительной информации, микроавтобус врезался в стоящую фуру. От кабины "Газели" практически ничего не осталось. В этой аварии чудом выжили 40-летний мужчина и 19-летняя девушка. В тяжелом состоянии оба доставлены в больницу.

На данный момент установлено, что в 6 утра 40-летний водитель "Газели", который двигался в Дзержинский район по Третьей продольной со стороны улицы Нежданова, не справился с управлением и совершил наезд на стоящий автомобиль "Scania". В результате пострадал водитель "Газели" и его пассажирка.



