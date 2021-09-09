Хлореллу запустили для борьбы с сине-зелеными водорослями в Волгоградской области

Экология 09.09.2021 16:03
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09.09.2021 16:03
Размножение сине-зеленых водорослей на водоемах в Волгоградской области пытаются остановить с помощью природной технологии, предполагающей использование хлореллы. Как сообщили ИА "Высота 102" в ФГВУ "Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия", проблема бесконтрольного размножения сине-зеленых водорослей, из-за которых вода на водохранилищах и водозаборах ежегодно окрашивается в ядовито-зеленый цвет, поднималась на состоявшемся накануне заседании бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа. Участники в режиме видеоконференции обсудили реализацию федеральных проектов "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", этапы прохождения половодья и другие вопросы.
Обсудили на заседании и ежегодную проблему "цветения" воды. Как известно, сине-зеленые водоросли не только окрашивают воду и забивают водозаборы. В процессе гниения сине-зеленые водоросли выделяют в воду токсичные соединения, которые вызывают гибель рыбы и даже птиц.
Заместитель директора ФГВУ "ВНИИОЗ" Алексей Новиков сообщил, что положительные результаты с активным размножением сине-зеленых водорослей дает внесение штамма хлореллы в водоемы в зависимости от времени года и дозы внесения. Участникам заседания было предложено обсудить региональный подход по борьбе с сине-зелеными водорослями на научно-практической конференции на площадке Всероссийского научно-исследовательского института.
Отметим, что белый толстолобик, который питается сине-зелеными водорослями, не может справиться с таким количеством, поэтому в водоемы запускают хлореллу.
Хлорелла - это одноклеточная водоросль, которая забирает из воды все биологические вещества, необходимые для размножения сине-зеленых водорослей. Такие эксперименты проводились еще в 2006-2008 годах и дали хорошие результаты.
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