Хлореллу запустили для борьбы с сине-зелеными водорослями в Волгоградской области





Размножение сине-зеленых водорослей на водоемах в Волгоградской области пытаются остановить с помощью природной технологии, предполагающей использование хлореллы. Как сообщили ИА "Высота 102" в ФГВУ "Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия", проблема бесконтрольного размножения сине-зеленых водорослей, из-за которых вода на водохранилищах и водозаборах ежегодно окрашивается в ядовито-зеленый цвет, поднималась на состоявшемся накануне заседании бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа. Участники в режиме видеоконференции обсудили реализацию федеральных проектов "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", этапы прохождения половодья и другие вопросы.





Обсудили на заседании и ежегодную проблему "цветения" воды. Как известно, сине-зеленые водоросли не только окрашивают воду и забивают водозаборы. В процессе гниения сине-зеленые водоросли выделяют в воду токсичные соединения, которые вызывают гибель рыбы и даже птиц.

Заместитель директора ФГВУ "ВНИИОЗ" Алексей Новиков сообщил, что положительные результаты с активным размножением сине-зеленых водорослей дает внесение штамма хлореллы в водоемы в зависимости от времени года и дозы внесения. Участникам заседания было предложено обсудить региональный подход по борьбе с сине-зелеными водорослями на научно-практической конференции на площадке Всероссийского научно-исследовательского института.

Отметим, что белый толстолобик, который питается сине-зелеными водорослями, не может справиться с таким количеством, поэтому в водоемы запускают хлореллу.

Хлорелла - это одноклеточная водоросль, которая забирает из воды все биологические вещества, необходимые для размножения сине-зеленых водорослей. Такие эксперименты проводились еще в 2006-2008 годах и дали хорошие результаты.



