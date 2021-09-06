Экономика

Банк «Открытие» запускает серию открытых вебинаров по инвестициям

Экономика 06.09.2021 11:44
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06.09.2021 11:44


В сентябре стартует проект регулярных образовательных вебинаров «Открытия» по инвестициям для всех желающих. Вебинары будут проводить эксперты «Открытие Инвестиции» и банка «Открытие».
В сентябре программа вебинаров состоит из 4 лекций в рамках модуля.
14 сентября состоится стартовый вебинар «Первые шаги в мир инвестиций». На нем участники смогут узнать почему каждому нужно инвестировать и какие навыки необходимы для инвестиционного старта, изучить устройство фондового рынка и способы инвестирования.
20 сентября пройдет второй вебинар «Ключевые инструменты инвестирования». Его темы - ценные бумаги и как они попадают на биржу, основные виды ценных бумаг, а также виды, различия, параметры облигаций и инвестиционных фондов.
Вебинар 22 сентября «ИИС от А до Я» будет посвящен Индивидуальным инвестиционным счетам и их перспективам.
Тема заключительного вебинара первого модуля 24 сентября - «Выбор инвестиционной стратегии». Речь пойдет о видах инвестиционных портфелей и их целях, определении целей, рисков и доходности портфеля, стратегии управления портфелем и ошибках при его формировании.
В ходе вебинаров участники смогут получить ответы на интересующие вопросы, задав их экспертам в чате во время мероприятия.
Для участия в вебинаре нужно выбрать интересующее мероприятие на странице (https://www.open.ru/investments/webinars) и нажать кнопку «Участвовать». Затем на странице выбранного вебинара зарегистрироваться, введя необходимые данные. Банк отправит письмо с подтверждением регистрации и инструкцией, как подключиться к вебинару.
Все вебинары будут начинаться в 19.00 по московскому времени и продлятся около 1,5 часов.

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