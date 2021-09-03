



В Волгоградском УФАС признали необоснованной жалобу московской компании, которая просила отменить определение поставщика и признать несостоявшимся конкурс на проведение работ по инженерным изысканиям на шламонакопителе волгоградского завода «Химпром». Заседание по жалобе состоялось сегодня, пояснили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, подробное решение будет опубликовано на следующей неделе.

Напомним, ООО Институт «Газэнергопроект», которое не участвовало в конкурсе, обратилось в Волгоградское УФАС 30 августа с жалобой на действия заказчика – облкомприроды в части критериев и порядка оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме. Как указывалось в жалобе, комиссия определяет квалификацию участника на на основании объемов выполненных аналогичных работ, а только исходя из количества заключенных контрактов. Например, при подтверждении одним участником закупки опыта путем предоставления пяти контрактов на сумму 5 миллионов рублей каждый и предоставлении вторым участником одного контракта на сумму 500 миллионов рублей, приоритет по баллам получит участник, предоставивший большее количество контрактов. По мнению компании, подавшей жалобу, от объема работ зависят и сроки и наличие необходимого количества трудовых ресурсов, финансовых возможностей и иных критериев, согласно которым возможно определить квалификацию участника.

В жалобе отмечалось, что, таким образом, комиссия заказчика дает возможность победить участнику вообще без наличия необходимого опыта выполнения аналогичных работ, а только благодаря максимальному демпингу при предложении цены. После признания жалобы необоснованной отменена приостановка заключения контракта с победителем конкурса.

Напомним, 20 августа текущего года компанию "ГеоТехПроект" из Красноярского края признали победителем открытого конкурса на проведение изысканий для последующей подготовки проекта ликвидации шламонакопителя "Белое море" волгоградского "Химпрома".

Согласно техническому заданию, компания-победитель должна провести инженерные изыскания для получения материалов об экологическом состоянии территории, на которой расположено "Белое море", природных условиях и факторах техногенного воздействия объекта на окружающую среду, прогнозной оценки ожидаемого воздействия на окружающую среду, принятия оптимальных решений для разработки мероприятий по охране окружающей среды и ликвидации накопленного вреда. Участки будут описаны по степени загрязнения и состава веществ, с координатами и глубиной залегания. Также будут созданы 3D модели каждого такого участка и всего шламонакопителя "Белое море". Работы должны быть выполнены до 15 декабря текущего года.

Напомним, шламонакопитель "Белое море" образовался в результате прошлой деятельности волгоградского завода-банкрота "Химпром". "Белое море" было предназначено для складирования жидких и твердых отходов производства предприятия. Длина шламонакопителя составляет примерно 1,4 км, ширина от 150 до 200 метров. Общая площадь "Белого моря" - около 25 га.



