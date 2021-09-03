Происшествия 03.09.2021 10:24
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03.09.2021 10:24
Двое взрослых и 11-летний ребенок пострадали в столкновении двух легковушек в рабочем поселке Средняя Ахтуба в Волгоградской области. Как уточнили в региональном главке МВД, авария произошла накануне поздно вечером напротив дома №2Б по улице Кузнецкая-1 в рабочем поселке Средняя Ахтуба.
По предварительной информации, 38-летняя жительница Астраханской области, управляя автомобилем "ВАЗ-21099", совершила наезд на стоящий в попутном направлении перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора "Datsun on-DO" под управлением 38-летнего водителя.
В результате аварии пострадали водитель и 72-летняя пассажирка "ВАЗа", а также 11-летняя девочка - пассажирка иномарки. С места происшествия они доставлены в больницу.
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