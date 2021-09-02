ВгАЗ успешно развивает производство с соблюдением экологических требований

Экономика 02.09.2021 17:55 Новости компаний
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02.09.2021 17:55 Новости компаний
Реализация инвестпроектов, модернизация индустриальных площадок с опорой на современные экологические технологии - эти и другие темы рассмотрены на заседании губернаторского совета по развитию промышленности и ТЭК. Встречу с директорами ведущих предприятий губернатор Андрей Бочаров провел на площадке Волгоградского алюминиевого завода компании РУСАЛ.
До начала заседания глава региона вместе с представителями директорского корпуса ознакомился с работой передвижного экологического поста, а также санитарно-промышленной лаборатории предприятия, существенно обновленной за последние два года.
РУСАЛ Волгоград успешно развивает производство с соблюдением экологических требований.
Компанией реализован ряд инвестпроектов: во взаимодействии с регионом на площадке удалось возродить производство алюминия-сырца; завершен многомиллиардный проект по организации выпуска обожжённых анодных блоков - запуск "завода в заводе" позволил снизить зависимость отрасли от зарубежных поставщиков сырья. На предприятии освоено производство цилиндрических слитков малых диаметров, запущена мельница для алюминиевых пудр. В декабре 2020 года в литейном отделении создан новый участок по выпуску алюминиевых протекторов. Идет модернизация электролизного производства. Всего с 2014 года в развитие Волгоградского алюминиевого завода вложено более десяти миллиардов рублей.
Важно, что при создании новых линий особое внимание уделяют минимизации нагрузки на окружающую среду. Так, для снижения выбросов в атмосферу построены новые газоочистки 2-ого корпуса электролиза и отделения обжига анодов, выполнено техперевооружение ранее действовавшей установки 5-ого корпуса. На заводе внедряют технологию "ЭкоСодерберг", которая является для компании РУСАЛ одним из приоритетных проектов, - она уже применяется на 16-ти электролизерах корпуса №5.
Напомним, Президентом России поставлены задачи по достижению наивысших экологических стандартов, как одного из стратегических направлений развития страны по созданию комфортной и безопасной среды для жизни. Для этого предприятия региона внедряют наилучшие доступные технологии, реализуют экологические программы - 60 индустриальных организаций на эти цели в период с 2017 по 2020 год направили более 14 млрд рублей. Опыт волгоградских предприятий федеральные эксперты включают в информационно-технические справочники и рекомендуют для тиражирования. В 2021 году объем средств, направленных промышленностью региона на снижение нагрузки на окружающую среду, превысит 3 млрд рублей.
Всего предприятиями региона до конца 2024 года для достижения высоких экологических показателей планируется реализовать проекты с объемом инвестиций порядка 30 миллиардов рублей. Наибольшее количество экопроектов, в том числе направленных на повышение уровня очистки выбросов в атмосферный воздух и качества очистки сточных вод, приходится на химическую и металлургическую отрасли.
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