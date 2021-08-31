Расследования

Покалеченной автобусом пенсионерке в Волгограде выплатят полмиллиона рублей

Расследования 31.08.2021 13:22
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31.08.2021 13:22


В Волгограде по иску прокуратуры суд взыскал с автотранспортного предприятия в пользу пенсионерки 500 тысяч рублей компенсации морального вреда, причиненного в результате ДТП, которое случилось 10 августа 2020 года. 65-летняя женщина не успела выйти из автобуса, когда водитель начал движение. В результате она получила тяжелую травму и сейчас передвигается в инвалидной коляске, рассказала ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.  Сейчас  уголовное дело в отношении водителя  находится на стадии расследования.
Поскольку помимо физических увечий женщине был причинен моральный вред прокурор Красноармейского района Волгограда обратился в суд в ее интересах с соответствующим иском.
Решением Красноармейского районного суда Волгограда исковые требования  прокуратуры удовлетворены. С автотранспортного предприятия как работодателя водителя и собственника источника повышенной опасности  в пользу пенсионерки взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Как стало известно ИА "Высота 102", раскошелиться придется ГУП "Волгоградавтотранс".
По мере вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой Красноармейского района Волгограда на контроль. Кроме того, ранее в качестве возмещения средств на лечение женщине перечислена страховая выплата в сумме более 1 млн 200 тыс. рублей. 

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