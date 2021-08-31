



В Волгограде по иску прокуратуры суд взыскал с автотранспортного предприятия в пользу пенсионерки 500 тысяч рублей компенсации морального вреда, причиненного в результате ДТП, которое случилось 10 августа 2020 года. 65-летняя женщина не успела выйти из автобуса, когда водитель начал движение. В результате она получила тяжелую травму и сейчас передвигается в инвалидной коляске, рассказала ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Сейчас уголовное дело в отношении водителя находится на стадии расследования.

Поскольку помимо физических увечий женщине был причинен моральный вред прокурор Красноармейского района Волгограда обратился в суд в ее интересах с соответствующим иском.

Решением Красноармейского районного суда Волгограда исковые требования прокуратуры удовлетворены. С автотранспортного предприятия как работодателя водителя и собственника источника повышенной опасности в пользу пенсионерки взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Как стало известно ИА "Высота 102", раскошелиться придется ГУП "Волгоградавтотранс".