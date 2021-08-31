Женщина и трое детей ранены на перекрестке в Волгограде (ВИДЕО)











Четыре человека, в числе которых трое детей, пострадали в столкновении двух легковых автомобилей на перекрестке в Волгограде. По данным регионального главка МВД, авария произошла накануне днем в Центральном районе на пересечении проспекта Ленина с улицей Бакинской.

По предварительной информации, 28-летняя водитель, управляя автомашиной "Лада Приора", при развороте не представила преимущество в движении и совершила столкновение с автомашиной "Hyundai Solaris" под управлением 36-летнего водителя, который двигался во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП 14-летняя, 4-летний и 7-месячная пассажиры автомобиля "Лада Приора", а также 31-летняя пассажирка иномарки госпитализированы.



