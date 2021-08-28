



Жителю Волгограда, покрывшего из мести с помощью валика чужой автомобиль битумом, смягчили наказание в апелляционной инстанции. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, за умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба ему назначено 11 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Ранее приговором Дзержинского районного суда волгоградца осудили к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Однако и защитник, и гособвинитель обжаловали приговор, посчитав его чрезмерно суровым.

«Мститель» свою вину полностью признал. С него взыскан причиненный владельцу машины «Lada 219000 Granta» ущерб в размере 58,5 тысячи рублей. Установлено, что волгоградец решил отомстить за то, что потерпевший, с которым они вместе выпивали, в беседе осудил его за хищение металла.

Осужденного освободили из-под стражи. Приговор вступил в законную силу.



