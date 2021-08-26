Четыре человека пострадали в Волгоградской области в дорожной аварии

Происшествия 26.08.2021 11:11
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26.08.2021 11:11
Пострадали четыре человека, среди которых двое детей, при столкновении двух машин в Волгоградской области. В региональном управлении МВД уточнили, что дорожная авария произошла ночью в рабочем поселке Елань.
По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля "Лада-217230" на пересечении улиц Пионерская и Советская не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем "Ford Kuga". В результате ДТП две пассажирки 36 и 42 лет, подросток 13 лет и ребенок 8 лет, которые находились в автомобиле "Лада", доставлены в больницу.
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