Экономика

Клиенты ВТБ смогут погасить ипотеку маткапиталом в ВТБ Онлайн

Экономика 26.08.2021 10:38 Новости компаний
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26.08.2021 10:38 Новости компаний


ВТБ внедрил возможность распорядиться материнским капиталом для погашения ипотеки в мобильной версии ВТБ Онлайн. Пользователи смогут направить госвыплату для уменьшения срока кредита в онлайн-формате, не посещая отделения банка и Пенсионного фонда. Ранее такая возможность была доступна клиентам только в интернет-банке.
В разделе «Государственные услуги» мобильного приложения клиенты ВТБ найдут предварительно заполненное заявление на погашение части ипотеки за счет материнского капитала. После подтверждения клиентом банк направит это заявление в Пенсионный фонд РФ для перечисления материнской выплаты. Срок зачисления средств составит менее двух недель благодаря системе межведомственного электронного взаимодействия. Клиенты смогут отслеживать статус заявления в ВТБ Онлайн.
«Большинство россиян уже привыкло пользоваться мобильными устройствами для решения задач любого уровня. Поэтому стратегия ВТБ предусматривает перевод в онлайн 100% всех банковских сервисов. Два месяца назад мы первыми на рынке предложили клиентам возможность распоряжаться материнским капиталом в погашение ипотеки в интернет-банке, и сегодня уже свыше 10% таких заявлений оформляется онлайн. Рассчитываем, что с запуском функционала в мобильном приложении эта доля к концу года увеличится до 75%: он позволяет существенно сократить время оформления маткапитала в пользу ипотеки и в режиме реального времени отслеживать путь заявления», - комментирует Андрей Осипов, старший вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов и сегментов ВТБ.
Сейчас сервис доступен для пользователей с устройствами, работающими на ОС Android. Владельцы гаджетов на iOS смогут воспользоваться новым функционалом осенью 2021 года.

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