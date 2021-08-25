В Волгоградской области назвали ограничения в работе школ с 1 сентября





Новый учебный год для волгоградских школьников и студентов стартует в традиционном очном формате при неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Вопросы готовности образовательных учреждений Волгоградской области к 1 сентября, а также задачи комплексной безопасности обсудили сегодня в администрации Волгоградской области.

В 2021-2022 учебном году порядка 379 тысяч школьников и студентов приступают к обучению в 1404 образовательных учреждениях региона. В их числе 26,5 тысячи первоклассников. «Главная задача оставшейся до начала нового учебного года недели — максимально подготовить все образовательные учреждения региона для работы в сложной санитарно-эпидемиологической ситуации», — подчеркнул губернатор Андрей Бочаров.

По информации облздрава, в структуре заболевших свыше 48% – люди молодого и среднего возраста, 12% – дети. По прогнозам специалистов, в начале учебного года, в связи с массовым возвращением жителей из отпусков и в ходе формирования новых коллективов в образовательных учреждениях, ситуация может осложниться.

Основные санитарно-эпидемиологические мероприятия в образовательных учреждениях будут связаны с утренним фильтром; масочным режимом для персонала; закреплением кабинетов за классами; разведением потоков обучающихся по входам, графиками занятий, перемен, приёмов пищи; с регулярной обработкой помещений, прежде всего, пищеблоков. Защиту от коронавируса получили уже почти 49 тысяч работников сферы образования (более 80%) — кампания продолжается. Усилена разъяснительная работа в педколлективах. Составлены графики: до 30 августа ради защиты здоровья детей сотрудникам отрасли необходимо привиться первым компонентом или однокомпонентной вакциной. В вузах также созданы условия для вакцинации не только преподавателей, но и студентов.

Для обеспечения комплексной безопасности учащихся, педагогов и родителей в срок до 1 сентября глава региона поставил задачу завершить подготовку образовательных организаций Волгоградской области к работе в новом учебном году в условиях действия санитарно-эпидемиологических требований и ограничений, в т.ч. с учётом необходимости оснащения специальным оборудованием и средствами защиты.



