Экономика

Вторую солнечную электростанцию построят в Палласовске Волгоградской области

Экономика 24.08.2021 12:22
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24.08.2021 12:22


Солнечную электростанцию мощностью 100 МВт планируют построить в Палласовке, под будущее энергопредприятие власти выделят 200 га земли. Экологичная станция станет второй по счету в заволжском городе, первая - «Астерион» - мощностью всего 15 МВт заработала здесь в конце 2020 года, сообщили в администрации Волгоградской области.
Электростанция занимает 41 га земли, примыкает к подстанции 220 кВ «Палласовка» и состоит из 43630 фотоэлектрических модулей. В строительство «Астериона» было вложено 1,9 млрд рублей. Перспективный объем вырабатываемой станцией электроэнергии – 19,201 млн кВт/ч в год, объем налогов в бюджеты всех уровней – 55 млн рублей ежегодно.
Всего за последние 3,5 года в Волгоградской области построили шесть экологически чистых солнечных станций, в том числе в Светлоярском и Даниловском районах, общей стоимостью 14,5 млрд рублей. По данным комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, общая площадь всех солнечных станций в регионе составляет около 250 гектаров. Их общая мощность составляет 120 МВт, что сопоставимо с мощностью одной из 23 турбин Волжской ГЭС.
Помимо новой солнечной электростанции в Волгоградской области уже строится первая ветряная станция. Фонд развития ветроэнергетики в четвертом квартале 2021 года сдаст в эксплуатацию первую очередь ветропарка мощностью 88 МВт. Вторая очередь мощностью 17 МВт будет закончена в конце 2022 года.

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