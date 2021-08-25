«Остаемся без работы, но будем бороться»: истории волгоградцев, отказавшихся прививаться





Немногочисленные очаги «сопротивления» кампании обязательной вакцинации от коронавируса работодатели в Волгоградской области готовы погасить кардинальными мерами – отстранением несогласных от работы. В редакцию ИА «Высота 102» обратились жители региона, которые столкнулись с подобной ситуацией.

Веронике Самвеловне Маркарян , которая работает преподавателем отделения фольклора в Добринской школе искусств Урюпинского района, всего несколько месяцев назад пришлось поддерживать дочь, которая отказалась от прививки и получила проблемы, а теперь она сама оказалась под угрозой потери работы. «Моя дочь София работала фельдшером на скорой помощи в Урюпинской ЦРБ. В апреле, когда медработников стали заставлять прививаться, она отказалась. Дочь не хотела вакцинироваться, потому что считает, что вакцина еще недостаточно протестирована. При этом София уже дважды переболела коронавирусом. Она нашла в себе силы поработать с руководством больницы в новых условиях еще три месяца и ушла. Мы ее поддержали, так как опасались, что ее сделают виноватой, если кто-то заразится коронавирусом. Дочка получила диплом логопеда, подрабатывает. Ничего, она себя как-то прокормит. А вот дефицит медработников у нас в районе становится все больше. Но эта проблема, видимо, не настолько значимая, как массовая вакцинация», - рассказала «Высоте 102» Вероника Самвеловна.

Но теперь схожая ситуация случилась и с ней. «Когда нам сказали на работе, что мы все должны привиться, я категорически отказалась. Некоторые мои коллеги, а в школе работает около полутора десятка человек, тоже не хотели вакцинироваться. Но, видимо, побоялись потерять работу. Я одна осталась. Не хочу сказать, что мне угрожали или как-то принуждали привиться. Больше, наверное, уговаривали. Давили на совесть, мол, мне должно быть стыдно перед детьми. Предлагали поискать другую работу. Нет, детей и свою работу я очень люблю, но прививаться не буду – это моя позиция. После 30 августа, скорее всего, мне выдадут уведомление об отстранении от работы. Но я не собираюсь ее терять – буду отстаивать свои права», - заверила Вероника Самвеловна.

По ее словам, отказ от вакцинации связан с несколькими причинами. «Во-первых, я считаю, что вакцина не прошла полное исследование. Известно, что после прививки люди иногда умирают. В Краснодаре девочка осталась сиротой после того, как ее родители и бабушка привились первой дозой. Во-вторых, я категорически против принудительной вакцинации. Почему я должна прививаться по чьему-то приказу? Я хочу, чтобы мое мнение уважали. В конце концов, мое тело – это мое дело», - считает женщина.

Твердо решила не прививаться от коронавируса и учительница начальных классов школы №91 Краснооктябрьского района Волгограда Анна Анатольевна Звонарева. По ее словам, еще недавно отказавшихся от вакцинации было человек десять. Сейчас осталось двое – остальные отступили и сделали то, что от них требовало начальство. Анна Анатольевна, между тем, уже переболела коронавирусом. «У меня есть антитела, но это никого не волнует. Руководство школы ссылается на постановление главного санитарного врача Волгоградской области о вакцинации в том числе сотрудников образовательных учреждений и на распоряжение главы Волгограда. Вот на основании этих приказов я должна привиться. Я не против вообще прививок - я против вакцинации препаратом, который, на мой взгляд, недостаточно изучен, точнее, его последствия. Сейчас меня уже никто не уговаривает и не принуждает. Я знаю, что подготовлен документ об отстранении от работы с 30 августа тех, кто откажется вакцинироваться, без сохранения зарплаты. Скорее всего, я лишусь работы. Но я собираюсь бороться за свои права. Хотя работу я свою люблю, мой педагогический стаж составляет 25 лет. Очереди устроиться на работу в школу нет, кто будет учить моих детей, не знаю. Наверное, будут уговаривать кого-то из педагогов работать в две смены», - предположила Анна Анатольевна.

По словам педагога, прививаться она не хочет, так как считает вакцину экспериментальной. «Почему ее должны проверять на моем организме? Я против этого. Мне очень не хочется терять работу, есть различные обстоятельства. Но я свой выбор сделала и надеюсь, что мне удастся вернуться в свой класс», - говорит учительница.

Между тем, в редакцию ИА «Высота 102» обратились и медики одной из ЦРБ Волгоградской области, которые также заявили о проблемах на работе из-за их отказа прививаться. Правда, сообщить свои фамилии врачи отказались.

Напомним, в Волгоградской области вакцинацию от коронавируса прошли уже более 800 тысяч человек. Однако власти региона говорят о недостаточности темпов прививочной кампании. Накануне президент России Владимир Путин выступил против принудительной вакцинации населения от коронавируса. В частности, он заявил, что государство должно проводить разъяснительную работу, а также создавать дополнительные стимулы, чтобы люди добровольно шли прививаться. Он отметил, что это не должно быть «кампанией навязывания» прививок.