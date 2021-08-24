Происшествия 24.08.2021 10:57
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24.08.2021 10:57
На волгоградском водохранилище разгружают севший на мель грузовой паром. Сообщение о ЧП поступило на пульта диспетчера единой диспетчерской дежурной службы в ночь с 23 на 24 августа. В Николаевском районе на расстоянии примерно 80 километров от берега грузовой паром «Марш славянки» наткнулся на песчаную отмель. На борту парома находятся три легковых автомобиля, 11 грузовиков с арбузами и 27 человек. В 4-15 для буксировкки к месту происшествия подошел грузовой паром «Приокский-4». Однако снять с мели судно не удалось.
У пленников застрявшего парома есть возможность переждать неприятность в комнате отдыха, рассчитанной на 80 человек, на судне имеется запас питьевой воды. Два поисково-спасательных подразделения ГКУ Волгоградской области «Аварийно-спасательная служба», дислоцированные в Николаевске и Камышине, готовятся оказать помощь людям, оказавшимся в неординарной ситуации. В настоящее время паром разгружают – это поможет сдвинуть его с места.
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