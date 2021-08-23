Жителя Волгоградской области осудят за сожженную заживо женщину

Расследования 23.08.2021 15:23
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23.08.2021 15:23
Перед судом в Волгоградской области за убийство с особой жестокостью предстанет 64-летний житель города Калач-на-Дону. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
Мужчина обвиняется по трем статьям УК РФ: покушении на убийство двух лиц с особой жестокостью, убийстве с особой жестокостью и покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.
Как следует из материалов дела, в ночь с 5 на 6 января 2020 года обвиняемый находился в частном доме вместе со своей сожительницей и ее сестрой. Во время застолья между ними произошла ссора из-за права собственности на дом, который принадлежал сожительнице, но фигурант уголовного дела также имел на него претензии. Разозлившись, мужчина вышел во двор, где слил бензин из бака автомобиля и, зайдя в комнату, выплеснул его перед женщинами, после чего поджег. Заблокировав огнем женщинам выход, обвиняемый покинул место происшествия. От полученных ожогов сожительница обвиняемого скончалась, ее сестре удалось выжить.
Вину фигурант уголовного дела признает частично.
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