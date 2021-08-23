Массовое столкновение фур и легковушек произошло в Волгограде

Происшествия 23.08.2021 10:17
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23.08.2021 10:17
Две фуры из Дагестана и пять легковых машин столкнулись в Ворошиловском районе Волгограда, в результате пострадал один человек. В ГУ МВД России по региону уточнили, что авария произошла около полуночи напротив дома №21 по улице Череповецкой.
По предварительной информации, 28-летний житель Дагестана, управляя грузовой "Volvo", совершил наезд на стоящий автомобиль "DAF" с водителем из Дагестана и две легковушки - "Toyota Camry" и "Kia Spectra". Затем от удара грузовик "DAF" совершил наезд на автомашину "Volkswagen Polo" и "Renault Logan". В свою очередь "Volkswagen Polo" врезался в "Hyundai Solaris".
В результате массового ДТП пострадал 51-летний водитель "Renault Logan". Его госпитализировали в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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