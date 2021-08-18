Половина попугайчиков в Японии кормится волгоградским зерном





Поставки технических культур, произведенных одним из ведущих зерновых предприятий Волгоградской области, на 50% покрывают потребность Японии в сырье для производства кормов для попугаев. Изготовители из страны восходящего Солнца закупают просо и сафлор для своих птиц, рассказал ИА «Высота 102» коммерческий директор зерновой компании Павел Вовк.

Отгружаемое в Японию волгоградское зерно производят в цехе глубокой обработки технических культур, который ориентирован исключительно на экспорт. Здесь культуры проходят три степени очистки: грубую, тонкую и на фотосепараторе. «Последний сделан в Италии, обладает не самой высокой производительностью, но гарантирует наилучшее качество», – отметил Вовк.

До фасовки сырье тщательно сортируется. Отбракованные зерна и семена идут на нужды подсобного хозяйства, передаются животноводам и лесохозяйствам для их потребностей.

Технические культуры из Волгоградской области отгружают практически во все страны Европы и за пределы Евросоюза – в Канаду, ЮАР, Бахрейн и Японию. На Запад идут и другие культуры, волгоградское зерно также экспортируют в Турцию, в страны африканского континента.

Фото: vectorass, ru.depositphotos.com.