Здравоохранение

Крупную партию аппаратов ИВЛ для больниц Волгоградской области поставит астраханская компания

Здравоохранение 20.08.2021 08:55
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20.08.2021 08:55


ООО «Астрамедсервис», зарегистрированная в Астрахани, поставит в 22 больницы Волгоградской области 60 аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки дыхания взрослых и детей за 22,3 млн рублей - начальная цена аукциона составляла 32,5 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, поставщик должен доставить медицинское оборудование по списку учреждений в течение 10 дней с момента заключения контракта. Исполнитель также обязан ввести в эксплуатацию аппараты ИВЛ и обучить медперсонал, как пользоваться ими.
Новое оборудование должно иметь возможность работать без подключения к сети в течение часа и дольше и быть произведенным не ранее 2020 года. Гарантийный срок производителя и поставщика – 12 месяцев. В течение этого срока исполнитель обязуется устранять неисправности, связанные с дефектами производства и заменой запчастей. Товар должен быть новым, неиспользованным и серийно выпускаемым.
По три аппарата ИВЛ поставщик должен доставить в Волгоградскую областную инфекционную больницу №1, детскую больницу №8, госпиталь ветеранов войн, Волгоградской областной наркологический диспансер, больницы №№1, 3, 4, 5, 7, 15, 16 в Волгограде, в больницы №2 и №3 в Волжском. Еще по три аппарата ИВЛ также отправят в больницу №1 Камышина, Урюпинскую и Михайловскую ЦРБ. По две единицы медицинского оборудования поставят в Среднеахтубинскую, Калачевскую, Ленинскую и Светлоярскую центральные районные больницы, Волгоградскую областную инфекционную больницу №2 в Волжском и больницу №22 в Волгограде.
Задача по оснащению дополнительных палат интенсивной терапии на случай увеличения числа тяжелых случаев COVID-19 поставлена губернатором Андреем Бочаровым 7 июля и актуализирована  на заседании Клинического Совета. Облздраву поручено поэтапно увеличить число коек в палатах интенсивной терапии до 260 единиц.
Напомним, для борьбы с коронавирусом комитет здравоохранения Волгоградской области ранее закупил более 1 тысячи единиц необходимого медицинского оборудования. Это 334 аппарата ИВЛ, 724 концентратора кислорода, 11 аппаратов гелиевой ингаляции, два аппарата ЭКМО, два аппарата терапии оксидом азота, четыре аппарата для проведения плазмафереза. Техника распределена в инфекционные госпитали и стационары, которые в случае  ухудшения эпидемиологической ситуации будут перепрофилироваться в инфекционные.

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