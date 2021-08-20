



ООО «Астрамедсервис», зарегистрированная в Астрахани, поставит в 22 больницы Волгоградской области 60 аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки дыхания взрослых и детей за 22,3 млн рублей - начальная цена аукциона составляла 32,5 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, поставщик должен доставить медицинское оборудование по списку учреждений в течение 10 дней с момента заключения контракта. Исполнитель также обязан ввести в эксплуатацию аппараты ИВЛ и обучить медперсонал, как пользоваться ими.

Новое оборудование должно иметь возможность работать без подключения к сети в течение часа и дольше и быть произведенным не ранее 2020 года. Гарантийный срок производителя и поставщика – 12 месяцев. В течение этого срока исполнитель обязуется устранять неисправности, связанные с дефектами производства и заменой запчастей. Товар должен быть новым, неиспользованным и серийно выпускаемым.

По три аппарата ИВЛ поставщик должен доставить в Волгоградскую областную инфекционную больницу №1, детскую больницу №8, госпиталь ветеранов войн, Волгоградской областной наркологический диспансер, больницы №№1, 3, 4, 5, 7, 15, 16 в Волгограде, в больницы №2 и №3 в Волжском. Еще по три аппарата ИВЛ также отправят в больницу №1 Камышина, Урюпинскую и Михайловскую ЦРБ. По две единицы медицинского оборудования поставят в Среднеахтубинскую, Калачевскую, Ленинскую и Светлоярскую центральные районные больницы, Волгоградскую областную инфекционную больницу №2 в Волжском и больницу №22 в Волгограде.