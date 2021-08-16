У волжанина изъяли автомобиль после гонок по парку











В Волжском установили хозяина автомобиля, который вечером 12 августа рассекал на высокой скорости по пешеходным дорожкам в парке «Новый город». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, к моменту прибытия экипажа ДПС владелец «Киа Рио» скрылся. На следующий день автомобиль нашли брошенным на одной из улиц Волжского.

Владельцем машины оказался 42-летний местный житель. В отделе полиции мужчина объяснил свои действия тем, что очень торопился из-за плохого самочувствия.

В отношении нарушителя составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.15 и ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа. Автомобиль помещен на штрафстоянку.



