Происшествия

У волжанина изъяли автомобиль после гонок по парку

Происшествия 16.08.2021 13:51
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16.08.2021 13:51




В Волжском установили хозяина автомобиля, который вечером 12 августа рассекал на высокой скорости по пешеходным дорожкам в парке «Новый город». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, к моменту прибытия экипажа ДПС владелец «Киа Рио» скрылся. На следующий день автомобиль нашли брошенным на одной из улиц Волжского.
Владельцем машины оказался 42-летний местный житель. В отделе полиции мужчина объяснил свои действия тем, что очень торопился из-за плохого самочувствия.
В отношении нарушителя составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.15 и ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

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