Вылетевшим в Волгоград пассажирам пришлось заменить самолет





Из-за отказа второй гидросистемы, отвечающей за безопасность полета, следовавший из Санкт-Петербурга в Волгоград самолет был вынужден вернуться на аэродром вылета. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Telegram-канала AVIAINCIDENT.

Авиапроисшествие с самолетом Сухой Суперджет 100-95 авиакомпании «Россия» произошел вечером в субботу, 14 августа. Борт вернулся в Санкт-Петербург через 45 минут после вылета. После замены самолета пассажиры вылетели в Волгоград. По расписанию они должны были прилететь в город на Волге в 21:40, а прибыли в 01:33. Задержка составила чуть более трех часов.



