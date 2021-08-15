Происшествия

В Волгограде 3-летний ребенок разбился, выпав из окна

Происшествия 15.08.2021 14:26
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15.08.2021 14:26


Следственные органы проводят проверку по факту гибели 3-летнего мальчика в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по региону, сегодня днем в правоохранительные органы поступило сообщение, что в машине скорой помощи скончался мальчик, выпавший из окна квартиры, расположенной на 6 этаже одного из многоквартирных домов по улице Кузнецкой. По данному факту была организована доследственная проверка.
По предварительным данным, в момент трагедии ребенок находился дома под присмотром 28-летней матери. В какой-то момент женщина вышла из комнаты, а когда вернулась, обнаружила отсутствие ребенка и москитной сетки на открытом окне. Она вызвала скорую помощь, но, не смотря на старания врачей, мальчик скончался.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Семья, в которой воспитывался ребенок, на учетах в органах системы профилактики не состояла.
Фото: СУ СКР по Волгоградской области  

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