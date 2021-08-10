Происшествия 10.08.2021 16:27
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10.08.2021 16:27
Полмиллиона рублей лишилась 66-летняя медсестра из Волгограда, поверившая мошеннику. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, женщине на телефон позвонил неизвестный, который преставился сотрудником банка. Мужчина сообщил, что на ее имя пытаются оформить большой кредит, а чтобы этого избежать, надо следовать строго его инструкции. Медсестра поверила аферисту, сделала все, что он сказал, и лишилась денег. Мошенника ищут.
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