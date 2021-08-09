Экономика

ВТБ рефинансирует каждую вторую ипотеку в стране

Экономика 09.08.2021 15:14 Новости компаний
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09.08.2021 15:14 Новости компаний


По данным аналитического отчета ДОМ.РФ и Frank RG, доля ВТБ на рынке рефинансирования ипотеки среди топ-20 крупнейших игроков в июне превысила 50%. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, всего за семь месяцев этого года около 62 тысяч заемщиков других банков снизили ставку по кредитам почти на 140 млрд рублей после перевода своей ипотеки в ВТБ.
В июне почти 11 тысяч клиентов других банков рефинансировали свою ипотеку в ВТБ на сумму около 25 млрд рублей. По итогам семи месяцев продукт занимает 32% от общего числа выданных жилищных кредитов. Регионами-лидерами стали Москва и Московская область (39,3 млрд руб.), Санкт-Петербург и Ленобласть (10,4 млрд руб.), Республика Татарстан (4,7 млрд руб.), Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра (4,2 млрд) и Новосибирская область (4,1 млрд руб.). В Волгоградской области за отчетный период ставку снизили 1,1 тыс. жителей на 1,8 млрд рублей (рост +13%).
В настоящее время в ВТБ рефинансирование ипотеки клиентов других банков доступно под 8,2% годовых с учетом комплексного страхования. В рамках госпрограммы поддержки семей с одним ребенком ставка составляет от 5% на весь срок кредита, если первый и последующий ребенок рожден с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г., или есть несовершеннолетний с инвалидностью. Программа действует при условии, что ранее жилье было приобретено у застройщика.
«ВТБ занимает лидирующие позиции на рынке рефинансирования ипотеки. Для нас стратегически важно, чтобы российские семьи могли снизить свою платежную нагрузку по кредитам и увереннее чувствовать себя в финансовом плане. Мы поддерживаем повышение доступности ипотеки, поэтому сегодня предлагаем одни из самых выгодных ставок, что позволило нам рефинансировать каждую вторую ипотеку в России», – комментирует Евгений Дячкин, вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса.
«Привлекательность рефинансирования складывается для клиента не только из ставки, которая способствует его финансовой стабильности, но и от простоты и удобства самого процесса получения услуги, затрат и времени на ее оформление. Для всех заемщиков мы максимально упростили путь при переводе своей ипотеки в ВТБ. Теперь достаточно только один раз посетить отделение ВТБ, при этом переоформление залога происходит с использование электронной регистрации. Именно поэтому ВТБ стал абсолютным лидером в сегменте рефинансирования», –  отметил Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» – вице-президент ВТБ.
Напомним, ВТБ является одним из лидеров на рынке ипотечного кредитования. По итогам семи месяцев 2021 года клиенты банка совершили 193,5 тысячи сделок более чем на 602 млрд рублей.
 


 

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