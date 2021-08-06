Здравоохранение

90% сотрудников Волгоградского алюминиевого завода вакцинировались от коронавируса

Здравоохранение 06.08.2021 10:25
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06.08.2021 10:25


На Волгоградском алюминиевом заводе вакцинировано почти 90 % от общего числа сотрудников. Как сообщили ИА "Высота 102" на предприятии, возможность получить прививку предоставляется без отрыва от производства. Вакцина поступает в достаточном объеме и хранится должным образом.
Сотрудники завода отмечают удобство проведения этой процедуры непосредственно на заводе - нет очередей.
С начала года вакцинировано свыше 1300 из 1580 сотрудников предприятия - почти 90 % от общей численности работающих на алюминиевом заводе. И каждый понимает необходимость процедуры для выработки коллективного иммунитета.
«Вакцинируем тремя видами вакцины. В основном – «Спутник-V ". Сегодня в первый раз вакцинировали «Спутник Лайт» - однокомпонентной вакциной. И была еще «ЭпиВакКорона». Заболеваний ковидной инфекцией после прививок не было», - отмечает Ольга Фатеева, директор Филиала ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» в г. Волгограде.
Многие заводчане прививаются уже повторно. Ревакцинируются те, кому сделали прививки в январе-феврале. Фактов осложнений не выявлено.
Привиться без отрыва от производства удобно персоналу и экономически выгодно предприятию. Работники безотрывно находятся на рабочих местах, завод работает бесперебойно. С соблюдением всех мер санитарной безопасности.
«Все работники завода ходят в медицинских масках. Мы обеспечены масками на 60 дней. Респираторами мы еще на два месяца тоже обеспечены», - рассказал Данила Вдовенко, начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности Волгоградского алюминиевого завода компании РУСАЛ
На базе предприятия работает и обновленный физиокабинет. Так что переболевшие ковидом сотрудники могут пройти реабилитацию. Такой подход - сохранение здоровья, заложенный еще в начале нулевых основателем компании Олег Дерипаской, позволяет предприятию успешно противостоять серьезной вирусной инфекции.

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