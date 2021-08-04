



Трагедия произошла в волгоградском областном госпитале ветеранов войны в Дзержинском районе Волгограда, где развернут ковидный стационар. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, пенсионер проходил лечение от коронавируса и пребывал в подавленном состоянии. За ним был организован дополнительный уход и присмотр. Однако мужчина воспользовался моментом, чтобы осуществить задуманное – медики не успели его удержать. Травмы, полученные при падении с шестого этажа, оказались несовместимыми с жизнью. Мужчине было 65 лет, он был госпитализирован из Котовского района.

Напомним, в Волгограде это уже далеко не первый случай, когда пациентов находят под окнами медучреждений, где они лечились. На днях подобный случай произошел в больнице №25 Волгограда.



