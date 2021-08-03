Жителей хутора в Волгоградской области травят водой с нефтью











Вода с продуктами переработки нефти течет из кранов в домах у жителей хутора Логовский Калачевского района Волгоградской области. Частички мазута забили колбы домашних фильтров для воды в домах №58, 59, 61 и 66, сообщила ИА «Высота 102» местная жительница Татьяна Дерюжкина. По словам хуторян, фильтры загрязняются мазутом очень быстро, поэтому их приходится менять часто. «Такая вода у нас течет уже больше пяти лет, мы просто замучились жаловаться и что-то доказывать»,- объяснила женщина. Дело в том, что 20 лет назад в хуторе стояла котельная, которая работала на мазуте. Потом в качестве топлива здесь стали использовать природный газ. Однако нефтепродукты периодически попадают в водопровод, которым пользуются хуторяне.





Жители пояснили, что это происходит из-за того, что на месте старой котельной до сих пор остались емкости с мазутом. В МУП "Береславское водопроводное хозяйство", куда неоднократно жаловались хуторяне на невозможность пользоваться водой с нефтью, однажды эти емкости попросту засыпали песком. "Теперь два года от них слышим, что у нас все в порядке. Но, когда приглашаем их в гости с предложением попить нашей водички, почему-то отказываются", - невесело констатируют жители хутора. Сейчас они продолжают писать коллективные жалобы в многочисленные ведомства, но пока толку от этого нет.



