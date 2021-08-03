Жителей хутора в Волгоградской области травят водой с нефтью

Общество 03.08.2021 19:46
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03.08.2021 19:46
Вода с продуктами переработки нефти течет из кранов в домах у жителей хутора Логовский Калачевского района Волгоградской области. Частички мазута забили колбы домашних фильтров для воды в домах №58, 59, 61 и 66, сообщила ИА «Высота 102» местная жительница Татьяна Дерюжкина. По словам хуторян, фильтры загрязняются мазутом очень быстро, поэтому их приходится менять часто. «Такая вода у нас течет уже больше пяти лет, мы просто замучились жаловаться и что-то доказывать»,- объяснила женщина. Дело в том, что 20 лет назад в хуторе стояла котельная, которая работала на мазуте. Потом в качестве топлива здесь стали использовать природный газ. Однако нефтепродукты периодически попадают в водопровод, которым пользуются хуторяне.
Жители пояснили, что это происходит из-за того, что на месте старой котельной до сих пор остались емкости с мазутом. В МУП "Береславское водопроводное хозяйство", куда неоднократно жаловались хуторяне на невозможность пользоваться водой с нефтью, однажды эти емкости попросту засыпали песком. "Теперь два года от них слышим, что у нас все в порядке. Но, когда приглашаем их в гости с предложением попить нашей водички, почему-то отказываются", - невесело констатируют жители хутора. Сейчас они продолжают писать коллективные жалобы в многочисленные ведомства, но пока толку от этого нет.
Напомним, на проблемы с водоснабжением уже жаловались жители различных городов и поселков Волгоградской области. Например, в Палласовке из кранов иногда течет вода с червями, а в Урюпинске в некоторых домах месяцами из кранов хлещет грязная жижа цвета капучино. С позорным водоснабжением этим летом в очередной раз столкнулись жители нескольких улиц в городе Новоаннинский, в Краснослободске, в Чапурниках. А у жителей поселка Верхнезареченский в Тракторозаводском районе Волгограда из водопровода течет вода с песком. От отсутствия какой-либо влаги изнывают и жители поселка при железнодорожной станции Качалино в Иловлинском районе.
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