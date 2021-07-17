Общество 17.07.2021 18:33
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17.07.2021 18:33
Обострившаяся в жару проблема нехватки воды продолжает мучить жителей городов и поселков в Волгоградской области. Сельчане не могут добиться решения вопроса от местных водоканалов, а районные чиновники лишь разводят руками либо вообще не выходят на связь с людьми, сообщает ИА «Высота 102».
С позорным водоснабжением этим летом в очередной раз столкнулись жители улицы Карла Либкнехта и еще нескольких в городе Новоаннинский. В летний зной люди не могут даже элементарно набрать чайник из-под крана. «Мы исправно платим налоги, так почему же мы должны каждый год так мучиться?», – рассказали местные жители, дозвонившиеся в редакцию информагентства. Пенсионерам приходится таскать тяжелые ведра с водой из уличного колодца, поскольку покупать бутилированную воду они не могут себе позволить.
В беседе с корреспондентом «Высоты 102» первый заместитель главы Новоаннинского района Александр Мордвинцев признался, что сам страдает от этой проблемы. «Я проживаю в многоквартирном доме и так же мучаюсь. Из-за плохого напора воды у меня не включается газовая колонка», – рассказал чиновник. На вопрос журналиста «Как можно решить эту проблему?» у замглавы не нашлось ответа.
От отсутствия воды изнывают и жители поселка при железнодорожной станции Качалино в Иловлинском районе. Как рассказала информагентству местная жительница, каждое лето им приходится ждать ночи, чтобы хоть как-то искупаться. «Днем невозможно даже умыться – воды либо вообще нет, либо она течет тонкой струйкой», – пожаловалась женщина. Селяне неоднократно звонили в водоканал, где им заявили, что станции работают исправно и проблем с напором никаких нет. Корреспондент «Высоты 102» дозвонился до главы Качалинского сельского поселения Алексея Коржова. «Я в курсе ситуации, но этот вопрос не в моей компетенции, ничем не могу помочь», – развел руками чиновник и переадресовал вопрос в район. В приемной администрации Иловлинского района на протяжении рабочего дня трубку никто не поднял.
Жалобы на плохое водоснабжение, а порой и отсутствие такового регулярно поступают в редакцию «Высоты 102». В конце июня тревогу забили жители нескольких улиц Краснослободска в Среднеахтубинском районе, Котово, Чапурников в Светлоярском районе и поселка Горьковский в Советском районе Волгограда. Ответы местных водоканалов и чиновников сводились к одному – во всем виноват большой объем потребления воды, которую местные жители используют на полив. «Сети старые, есть неучтенные врезки, отследить это трудно. В результате частники заливают огороды питьевой водой, чтобы огурцы и помидоры не погорели, а те, кто живет в многоквартирных домах, сидят без воды», – посетовал тогда глава городского округа Котово Василий Голосов.
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