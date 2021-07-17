Обострившаяся в жару проблема нехватки воды продолжает мучить жителей городов и поселков в Волгоградской области. Сельчане не могут добиться решения вопроса от местных водоканалов, а районные чиновники лишь разводят руками либо вообще не выходят на связь с людьми, сообщает ИА «Высота 102».

С позорным водоснабжением этим летом в очередной раз столкнулись жители улицы Карла Либкнехта и еще нескольких в городе Новоаннинский. В летний зной люди не могут даже элементарно набрать чайник из-под крана. «Мы исправно платим налоги, так почему же мы должны каждый год так мучиться?», – рассказали местные жители, дозвонившиеся в редакцию информагентства. Пенсионерам приходится таскать тяжелые ведра с водой из уличного колодца, поскольку покупать бутилированную воду они не могут себе позволить.

В беседе с корреспондентом «Высоты 102» первый заместитель главы Новоаннинского района Александр Мордвинцев признался, что сам страдает от этой проблемы. «Я проживаю в многоквартирном доме и так же мучаюсь. Из-за плохого напора воды у меня не включается газовая колонка», – рассказал чиновник. На вопрос журналиста «Как можно решить эту проблему?» у замглавы не нашлось ответа.

От отсутствия воды изнывают и жители поселка при железнодорожной станции Качалино в Иловлинском районе. Как рассказала информагентству местная жительница, каждое лето им приходится ждать ночи, чтобы хоть как-то искупаться. «Днем невозможно даже умыться – воды либо вообще нет, либо она течет тонкой струйкой», – пожаловалась женщина. Селяне неоднократно звонили в водоканал, где им заявили, что станции работают исправно и проблем с напором никаких нет. Корреспондент «Высоты 102» дозвонился до главы Качалинского сельского поселения Алексея Коржова. «Я в курсе ситуации, но этот вопрос не в моей компетенции, ничем не могу помочь», – развел руками чиновник и переадресовал вопрос в район. В приемной администрации Иловлинского района на протяжении рабочего дня трубку никто не поднял.