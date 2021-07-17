Общество

Чиновники в обезвоженных городах и поселках Волгоградской области расписались в бессилии

Общество 17.07.2021 18:33
0
17.07.2021 18:33


Обострившаяся в жару проблема нехватки воды продолжает мучить жителей городов и поселков в Волгоградской области. Сельчане не могут добиться решения вопроса от местных водоканалов, а районные чиновники лишь разводят руками либо вообще не выходят на связь с людьми, сообщает ИА «Высота 102».
С позорным водоснабжением этим летом в очередной раз столкнулись жители улицы Карла Либкнехта и еще нескольких в городе Новоаннинский. В летний зной люди не могут даже элементарно набрать чайник из-под крана. «Мы исправно платим налоги, так почему же мы должны каждый год так мучиться?», – рассказали местные жители, дозвонившиеся в редакцию информагентства. Пенсионерам приходится таскать тяжелые ведра с водой из уличного колодца, поскольку покупать бутилированную воду они не могут себе позволить.
В беседе с корреспондентом «Высоты 102» первый заместитель главы Новоаннинского района Александр Мордвинцев признался, что сам страдает от этой проблемы. «Я проживаю в многоквартирном доме и так же мучаюсь. Из-за плохого напора воды у меня не включается газовая колонка», – рассказал чиновник. На вопрос журналиста «Как можно решить эту проблему?» у замглавы не нашлось ответа.
От отсутствия воды изнывают и жители поселка при железнодорожной станции Качалино в Иловлинском районе. Как рассказала информагентству местная жительница, каждое лето им приходится ждать ночи, чтобы хоть как-то искупаться. «Днем невозможно даже умыться – воды либо вообще нет, либо она течет тонкой струйкой», – пожаловалась женщина. Селяне неоднократно звонили в водоканал, где им заявили, что станции работают исправно и проблем с напором никаких нет. Корреспондент «Высоты 102» дозвонился до главы Качалинского сельского поселения Алексея Коржова. «Я в курсе ситуации, но этот вопрос не в моей компетенции, ничем не могу помочь», – развел руками чиновник и переадресовал вопрос в район. В приемной администрации Иловлинского района на протяжении рабочего дня трубку никто не поднял.
Жалобы на плохое водоснабжение, а порой и отсутствие такового регулярно поступают в редакцию «Высоты 102». В конце июня тревогу забили жители нескольких улиц Краснослободска в Среднеахтубинском районе, Котово, Чапурников в Светлоярском районе и поселка Горьковский в Советском районе Волгограда. Ответы местных водоканалов и чиновников сводились к одному – во всем виноват большой объем потребления воды, которую местные жители используют на полив. «Сети старые, есть неучтенные врезки, отследить это трудно. В результате частники заливают огороды питьевой водой, чтобы огурцы и помидоры не погорели, а те, кто живет в многоквартирных домах, сидят без воды», – посетовал тогда глава городского округа Котово Василий Голосов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Для любителей шопинга: прививайтесь и выигрывайте
Общество
17.07.2021 17:29
Общество 17.07.2021 17:29
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2021 16:00
Общество 17.07.2021 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2021 15:19
Общество 17.07.2021 15:19
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2021 11:37
Общество 17.07.2021 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.07.2021 09:14
Общество 17.07.2021 09:14
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2021 21:20
Общество 16.07.2021 21:20
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2021 20:54
Общество 16.07.2021 20:54
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2021 19:15
Общество 16.07.2021 19:15
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2021 12:43
Общество 16.07.2021 12:43
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2021 12:24
Общество 16.07.2021 12:24
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2021 10:26
Общество 16.07.2021 10:26
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.07.2021 19:13
Общество 15.07.2021 19:13
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.07.2021 18:53
Общество 15.07.2021 18:53
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2021 16:06
Общество 15.07.2021 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2021 16:01
Общество 15.07.2021 16:01
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:08
Еле проснулись: волгоградский "Ротор" сыграл вничью с клубом из ПодмосковьяСмотреть фотографии
18:33
Чиновники в обезвоженных городах и поселках Волгоградской области расписались в бессилииСмотреть фотографии
17:29
Вредные бактерии нашли в мясе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:00
О начале Сталинградской битвы волгоградцам расскажут в онлайн-форматеСмотреть фотографии
15:19
С тазами и ковшиками: зачем волгоградцам отключают горячую воду на две неделиСмотреть фотографии
14:04
Загадочное исчезновение: пенсионерка с красными волосами пропала в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:11
Увезли на скорой: в Волгограде 11-летнего школьника ударило токомСмотреть фотографии
12:51
Волгоградские справедливороссы выдвинули еще двух кандидатов в ГосдумуСмотреть фотографии
11:37
Волгоградские волонтеры собирают макулатуру ради спасения малыша со СМАСмотреть фотографии
10:44
Пожарные спасли мужчину из горящего барака в селе Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
Полуторогодовалая девочка пострадала из-за наглого водителя в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:03
Не твое – не бери: полиция вычислила укравшую забытый смартфон волгоградкуСмотреть фотографии
09:14
Испепеляющую жару и грозы пообещали на выходных в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:20
Улицу Чуйкова в Волгограде снова перекроют на выходныеСмотреть фотографии
20:54
Пустырь на Семи ветрах в Волгограде не будут застраивать небоскребамиСмотреть фотографии
19:15
Стадион «Трактор» в Волгограде сравняют с землей до конца годаСмотреть фотографии
17:59
Владельцу лодочной станции вынесли приговор за гибель 11 человек на Волге в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:17
Предъявите QR-код: первые пять «свободных от COVID-19 зон» появились в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:40
В облздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:52
Хотел проскочить: пять детей и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:29
Вандалы орудуют на пляжах и в парках ВолгоградаСмотреть фотографии
14:29
Антирекорд лета по заболеваемости COVID-19 побит в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде вскрыли первый случай мошенничества с сертификатами о вакцинации (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:48
Пожаром на Латошинской в Волгограде замаскировали убийствоСмотреть фотографии
13:01
«Хватило бы на 32 миллиона доз»: уголовное дело крупной банды наркодилеров рассмотрят в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:43
Внимание, каракурты!: ядовитые пауки покусали 12 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
Волгоградское УФАС требует от «Метроэлектротранса» возврата имуществаСмотреть фотографии
11:42
В поселке Сады Придонья появился поющий фонтанСмотреть фотографии
11:37
Прокуратура и суд вступились за «Остров Людникова» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:14
Водитель «Газели» пострадал в ДТП с автобусом в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 