Общество 20.07.2021 15:42
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20.07.2021 15:42
Вода грязно-коричневого цвета периодически течет из кранов в доме №28 по ул. Гагарина в Урюпинске Волгоградской области. "Прямо как капучино, только мы его не заказывали", - рассказала ИА «Высота 102» одна из жительниц дома Елена. Причем за эту грязную жижу они вынуждены платить, как за обычную воду. Мало того, по словам женщины, из-за негодного ресурса постоянно выходят из строя водные счетчики. Пользователи соцсетей уже предложили Елене не оплачивать некачественную услугу и подать в суд на городской водоканал.
Напомним, от отвратительного водоснабжения страдают жители и других муниципалитетов Волгоградской области. Например, в Палласовке из кранов иногда течет вода с червями. А в одном из хуторов Калачевского района жители так и вовсе живут без воды уже несколько дней. «На звонки в МУП Калачводоканал внятного ответа мы не получаем, реакции нет. Несколько раз из водоканала приезжали, постояли, посмотрели и уехали. Это скотское отношение к нам», - считают жители хутора Степной. По их словам, чиновники также не реагируют на сложившую ситуацию и отделываются формальными отписками. В свою очередь, глава сельского поселения Андрей Пак заверил, что руководство района в курсе проблемы. "Бригада уже выехала и готова устранить поломку на местной водокачке. В ближайшие дни ремонтные работы будут закончены».
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