Водопроводная вода с песком обескуражила жителей поселка Верхнезареченский в Волгограде











Вода с песком потекла из кранов в домах жителей поселка Верхнезареченский в Тракторозаводском районе Волгограда. Частицы грунта забили колбы домашних фильтров для воды в некоторых домах, сообщила ИА «Высота 102» местная жительница Алина Ефремова. По словам горожан, фильтры полностью забиваются песком за несколько минут, после чего живительная влага перестает проходить через фильтр.

«Вода стала непригодной ни для стирки, ни для уборки, не говоря уже о приготовлении пищи! » , - рассказала Алина Ефремова. По данным компании «Концессии водоснабжения», причиной стала коммунальная авария - на трубопроводе в поселке произошло технологическое нарушение. На место выехала ремонтная бригада, которая обследует место порыва. «О сроках восстановления сети станет известно после полного обследования поврежденного трубопровода», – говорится в официальном заявлении ресурсоснабжающей компании.