Водопроводная вода с песком обескуражила жителей поселка Верхнезареченский в Волгограде

Общество 29.07.2021 18:47
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29.07.2021 18:47
Вода с песком потекла из кранов в домах жителей поселка Верхнезареченский в Тракторозаводском районе Волгограда. Частицы грунта забили колбы домашних фильтров для воды в некоторых домах, сообщила ИА «Высота 102» местная жительница Алина Ефремова. По словам горожан, фильтры полностью забиваются песком за несколько минут, после чего живительная влага перестает проходить через фильтр.
«Вода стала непригодной ни для стирки, ни для уборки, не говоря уже о приготовлении пищи!», - рассказала Алина Ефремова. По данным компании «Концессии водоснабжения», причиной стала коммунальная авария - на трубопроводе в поселке произошло технологическое нарушение. На место выехала ремонтная бригада, которая обследует место порыва. «О сроках восстановления сети станет известно после полного обследования поврежденного трубопровода», – говорится в официальном заявлении ресурсоснабжающей компании.
Напомним, на на проблемы с водоснабжением уже жаловались жители различных городов и поселков Волгоградской области. Например, в Палласовке из кранов иногда течет вода с червями, а в Урюпинске в некоторых домах месяцами из кранов хлещет грязная жижа цвета капучино. С позорным водоснабжением этим летом в очередной раз столкнулись жители нескольких улиц в городе Новоаннинский, в Краснослободске, Чапурниках. От отсутствия воды изнывают и жители поселка при железнодорожной станции Качалино в Иловлинском районе.
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