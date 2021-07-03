В Палласовке Волгоградской области из кранов течет вода с червями

Улицу в Волгограде второй день заливает водой03.07.2021 12:06
Ремонт послевоенной школы провалили в Волгограде03.07.2021 10:19
Чиновники бросили хутор в Волгоградской области на «самовыживание»03.07.2021 09:33
«Печать проклятья или провал капремонта?»: над несчастным домом в Волгограде продолжают издеваться горе-строители02.07.2021 19:40
Волгоградский метротрам и Волжскую ГЭС записали в культурные бренды России02.07.2021 17:52
Зеленый амфитеатр и фонтан: в городе Волгоградской области строят «Белый берег»02.07.2021 16:05
У жителей Волгоградской области сносит башню из-за нехватки воды02.07.2021 14:36
Волгоградские полицейские спасли задыхающегося малыша из Уфы02.07.2021 13:02
Жителям юга Волгограда разрешили купаться в Волге02.07.2021 12:48
В Дзержинском районе Волгограда появится «клон» проспекта Ленина02.07.2021 11:05
В Волгоградской области сносят 18 списанных зданий Минобороны РФ02.07.2021 09:36
Чиновники "положили глаз" на гаражи волгоградцев02.07.2021 08:50
«Волгоградэнергосбыт»: отказ от бумажной квитанции сбережет экологию02.07.2021 07:52
В Волгограде жители ЖК «Бейкер стрит» не могут достучаться до чиновников из-за поликлиники01.07.2021 19:44
Открытия собственной поликлиники внутри микрорайона третий год безуспешно добиваются жители квартала «Бейкер стрит» в Дзержинском районе Волгограда. Реконструированное здание медицинского назначения по соседству с новостройками на улице Шекснинской, 73, идеально подходящее под поликлинику, пустует...