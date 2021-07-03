В Палласовке Волгоградской области из кранов течет вода с червями











Шокирующими кадрами поделились в социальной сети жители Палласовки. Как сообщает ИА «Высота 102», пользователи опубликовали видео с водой, в которой плавают… черви. Жители утверждают, что такая вода течет из крана в их домах. В сети появилось сообщение Роспотребнадзора с просьбой обратиться с заявлением в ведомство для проведения проверки.

Между тем, на качество воды жители района жалуются уже давно. Она меняет цвет – от рыжего до мутного, к тому же неприятно пахнет. Люди вынуждены немалые деньги тратить на покупку бутилированной воды. Власти района объясняли эту проблему ветхостью сетей, которые не ремонтировались десятки лет. Самостоятельно решить этот вопрос в районе не могут – замена водопровода требует больших денег. Чиновники уже заявляли о намерении войти в федеральные проекты для решения проблемы с водоснабжением райцентра.





Отвратительное водоснабжение и в другом городе Волгоградской области. В домах на улице Коммунистической из кранов течет черная грязная вода. На днях в Котово произошло несколько аварий на водоводе. Жители уже сбились, какие это порывы по счету.

Видео ВК Палласовка, фото ВК kotovo_live.