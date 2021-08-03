Расследования

Дачник в Волгоградской области прописал в своем доме 43 иностранца

Расследования 03.08.2021 09:13
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03.08.2021 09:13


В фиктивной постановке на учет иностранных граждан подозревается 36-летний житель Светлоярского района, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Установлено, что подозреваемый зарегистрировал в своем домовладении, расположенном на дачном участке в селе, 43 иностранных гражданина. Однако фактически они в этом доме не проживали, а разъехались по территории Волгоградской области и за ее пределы.
Мужчина сознался в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Отмечается, что выявленные иностранцы будут сняты с миграционного учета, и в соответствии с действующим законодательством они будут обязаны покинуть пределы России.

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