Дачник в Волгоградской области прописал в своем доме 43 иностранца





В фиктивной постановке на учет иностранных граждан подозревается 36-летний житель Светлоярского района, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Установлено, что подозреваемый зарегистрировал в своем домовладении, расположенном на дачном участке в селе, 43 иностранных гражданина. Однако фактически они в этом доме не проживали, а разъехались по территории Волгоградской области и за ее пределы.

Мужчина сознался в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Отмечается, что выявленные иностранцы будут сняты с миграционного учета, и в соответствии с действующим законодательством они будут обязаны покинуть пределы России.



