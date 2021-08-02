Расследования 02.08.2021 13:39
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02.08.2021 13:39
Кировский районный суд Волгограда избрал меру пресечения Дмитрию Соболеву, подозреваемому в изнасиловании несовершеннолетней. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, он пробудет в изоляции до 22 сентября 2021 года. Подозреваемый и его адвокат не возражали против ареста.
Напомним, ночью 21 июля Дмитрий Соболев на ул. Фруктовой в Кировском районе Волгограда напал на 14-летнюю девочку и изнасиловал ее. 31 июля он был задержан в супермаркете, расположенном на улице Алексеевская, 19. Один из посетителей узнал его по фото, опубликованному в соцсетях, и с помощью продавца и администратора Соболев был схвачен и передан полицейским. Свою вину он признал. Принимавшие участие в задержании преступника будут поощрены, заверили в ГУ МВД по Волгоградской области.
Фото и видео объединенной пресс-службы судов Волгоградской области
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