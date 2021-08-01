Под Волгоградом потушили угрожающий поселку лесной пожар (ВИДЕО)











Угрожающий жилым домам лесной пожар полыхал на границе рабочего поселка Средняя Ахтуба в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в ГУ МЧС России по региону, сотрудники МЧС России и пожарной охраны, представители лесничества и районной администрации потушили возгорание, не допустив распространения огня на поселок. Пройденная огнем площадь не сообщается.





После ликвидации лесного пожара сотрудники МЧС обошли жителей поселка, чтобы напомнить им о правилах пожарной безопасности. Отметим, что по прогнозам сильная жара в регионе продержится до 3 августа. Температура воздуха ожидается выше 40 градусов.



