Под Волгоградом потушили угрожающий поселку лесной пожар (ВИДЕО)

Происшествия 01.08.2021 10:32
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01.08.2021 10:32
Угрожающий жилым домам лесной пожар полыхал на границе рабочего поселка Средняя Ахтуба в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в ГУ МЧС России по региону, сотрудники МЧС России и пожарной охраны, представители лесничества и районной администрации потушили возгорание, не допустив распространения огня на поселок. Пройденная огнем площадь не сообщается.
После ликвидации лесного пожара сотрудники МЧС обошли жителей поселка, чтобы напомнить им о правилах пожарной безопасности. Отметим, что по прогнозам сильная жара в регионе продержится до 3 августа. Температура воздуха ожидается выше 40 градусов.
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