Попавшую в беду стаю белых лебедей спасли на озере Эльтон в Волгоградской области





Девять белых лебедей сегодня увязли в вязкой и горячей грязи Эльтона - соленого озера, расположенного в Волгоградской области на границе с Казахстаном. Как сообщили ИА "Высота 102" отдыхающие на озере туристы, прекрасные птицы явно попали в беду: они почти не двигались, а их клювы были открыты. "Мы сначала подумали, что перед нами мираж. Что делают лебеди на соленом озере? Они явно хотели пить, были заторможены, все больше вязли в этой раскаленной на солнце грязи. Воды у нас не оказалось, чтобы их напоить. Мы подумали, что птицы погибают и стали звонить всем, куда могли", - рассказала одна из туристок. По ее словам, они сообщили о случившемся сотрудникам природного парка "Эльтонский", в областной комитет природных ресурсов и даже в МЧС.











На место происшествия прибыли сотрудники природного парка. По словам собеседницы агентства, они также были без воды и без машины, поэтому оказать какую-то помочь птицам не смогли. Тогда было принято решение отогнать лебедей на сушу. Однако сделать это в вязкой грязи озера было непросто. Взрослым помог подросток, который отдыхал на озере вместе с отцом. Мальчик из-за своего легкого веса не проваливался в черную жижу и мог подойти к птицам ближе. В итоге все закончилось благополучно - лебеди улетели к ближайшему водоему с пресной водой.





"Если честно, то мы до сих пор пребываем в замешательстве. Даже сотрудники парка нам не смогли объяснить, что делали лебеди на озере, в соленой грязи. Может, это нормально? К сожалению, специалистов, которые могли бы нам это пояснить, в природном парке не оказалось", - рассказала собеседница агентства.



