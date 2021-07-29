Скандальная закупка Волгоградского противочумного института «запахла» криминалом

Расследования 29.07.2021 09:43
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29.07.2021 09:43
Центральный районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении начальника одного из отделов Волгоградского научно-исследовательского противочумного института (ВНИПЧИ), возбужденного после закупки у «избранного» поставщика. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов организации, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.
Следствие установило, что в апреле 2020 года начальник отдела отправил в «любимую» компанию запрос коммерческого предложения на наборы реагентов для выявления ДНК/РНК возбудителей опасных инфекционных заболеваний. В другие фирмы, по данным следователей, подобные запросы он не писал. В дальнейшем на электронный аукцион поступила лишь одна заявка от «избранного» поставщика, который и стал победителем. С ним ВНИПЧИ заключило госконтракт на сумму 4,5 млн рублей.
По данным СПАРК, контракт ровно на такую сумму и на этот предмет поставки был заключен 5 июня 2020 года с ООО «Прогрессивные технологии». Тесные дружеские отношения института и «Прогрессивных технологий» антимонопольная служба вскрыла в конце 2020 года. В январе 2021 года волгоградское УФАС привлекло сговорившихся к административной ответственности за обход закона о защите конкуренции. «Прогрессивные технологии» выиграли 15 аукционов на общую сумму 25,8 млн рублей, изготовив поддельные коммерческие предложения от компаний «Вита Рос» и «Петри».
В случае с контрактом на 4,5 млн прокуратура во время проверки обнаружила двукратное завышение цены по сравнению с реальной среднерыночной стоимостью аналогичных товаров. Этот факт и лег в основу уголовного дела, которое расследовали в следственном отделе по Центральному району СУ СКР по Волгоградской области. Оперативное сопровождение осуществлялось управлением ФСБ России по Волгоградской области.
Справка. По данным СПАРК, за семь лет работы ООО «Прогрессивные технологии» завершило 65 госконтрактов, 28 из которых на сумму 51,1 млн рублей — с ФКУЗ «ВНИПЧИ». Общая сумма выручки исполнения от 65 контрактов составила более 95,5 млн рублей. Помимо противочумного института «Прогрессивные технологии» регулярно становятся победителем закупок ГБУЗ «Волгоградский областной центр крови». Между ними было заключено 9 контрактов на общую сумму в 38,7 млн рублей. В 2015 году «Прогрессивные технологии» поставили электрокардиографы на станцию скорой помощи в Волгограде и сразу в 27 районных больниц Волгоградской области.
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