



В редакцию ИА «Высота 102» ежедневно поступают жалобы горожан об ужасном состоянии дорог во дворах Волгограда. Одним из таких сообщений, словно последний крик души, стал звонок 81-летней пенсионерки из Тракторозаводского района. Как сообщила ИА «Высота 102» Жанна Тащилкина, дорогу в ее дворе по улице Быкова, 10 не ремонтируют много лет, а обращения в администрацию не приносят никаких плодов. «Я обращалась в администрацию Тракторозаводского района, но получала лишь формальные отписки», - утверждает волгоградка. По словам женщины, с 2018 года она пытается решить эту проблему, даже отправляла сообщение на прямую линию с президентом в прошлом году, но дорогу так и не починили. «Ямы у подъезда такой глубины, что легковые машины цепляют днищем. А мы, пенсионеры, боимся упасть и как бы ничего себе не сломать», - жалуется волгоградка. Она не знает к кому еще обратиться, чтобы решили этот вопрос.

Плохие дороги существуют и в других районах города. Так, жильцам дома №3 по улице Каннуникова в Ворошиловском районе пришлось самим закупать щебенку, чтобы хоть как-то засыпать ямы возле подъездов. «Ни пройти, ни проехать нормально. Каждый год мы собственноручно засыпаем ямы на дорогах», - рассказывают жители, отмечая, что это продолжается уже пятый год. «Никто не обращает внимания на наши проблемы, мы просто брошенные», - констатируют люди.





Удручает состояние дорог и в Центральном районе Волгограда. Возле дома №16 по улице Голубинская настолько большие ямы, что проезжающие автомобилисты стоят в пробке, поскольку боятся повредить свои автомобили. И с каждым днем из-за большого потока машин ямы здесь только увеличиваются. А рядом с домом №42 на улице Двинская горожане чинят дороги своими силами. «После зимы мы закладываем ямы камнями и отколовшейся тротуарной плиткой», - рассказали информагентству жители.





В мэрии Волгограда пояснили, что ремонтом дорог во дворах должна заниматься управляющая компания. "Если земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет, в таком случае расходы по содержанию и благоустройству придомовой территории несут собственники помещений", - пояснили в администрации. Данный порядок регламентируется федеральным законодательством. Вопросы благоустройства территории собственники могут решить на общем собрании совместно с управляющей компанией.

Напомним, что не так давно жители Дзержинского района собрали более тысячи подписей за три дня, чтобы решить проблемы с дорогами и другими накипевшими вопросами . До этого они неоднократно обращались в различные инстанции и даже писали президенту России. В ближайшее время жители Жилгородка продолжат сбор подписей под своей петицией, которую затем направят депутатам различных уровней и в органы исполнительной власти в надежде, что их запросы и чаяния о качественной инфраструктуре наконец-то будут услышаны.



