Общество

«От дизентерии до зуда купальщика»: какую инфекцию можно подхватить в реках и бассейнах Волгограда

Общество 20.07.2025 17:01
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20.07.2025 17:01


В жаркий день, когда голова буквально плавится на солнце, вода кажется едва ли не единственным спасением. А, между тем, летний отдых у реки или даже у бассейна таит в себе немало рисков. О самых неприятных последствиях купания корреспондентам ИА «Высота 102» рассказала врач-инфекционист Ольга Чернявская.

Рассадником инфекций в разгар купального сезона становятся речки и пруды со стоячей водой. Кстати, плывущие мимо вас утки – повод не только для умиления, но и для настороженности.

- В такую жаркую погоду волгоградцам хочется купаться и, конечно, многие забывают обо всех предупреждениях или запретах, - рассуждает заведующий кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ Ольга Чернявская. – Но в водоемах со стоячей водой, в местах, где обитают водоплавающие птицы, можно заразиться церкариозом, при котором личинки некоторых гельминтов проникают под кожу и вызывают сильный зуд – так называемый зуд купальщиков. Не исключен и сальмонеллез, - достаточно заглотить немного грязной воды, и в организме может развиться эта кишечная инфекция. В тех местах, где на водопой приходят животные, например, пасущиеся на берегу коровы, козы, овцы, есть риск заражения лептоспирозом и ку-лихорадкой.


Казалось бы, бассейны с их мощной обработкой и дезинфекцией на этом фоне заметно выигрывают. Однако и здесь не все так однозначно.

- Если бассейны качественно обслуживаются, вода в них фильтруется и дезинфицируется, то бояться какого-то заражения нет оснований. С дачными или частными бассейнами дела обстоят иначе, - отмечает специалист. – В воде можно заразиться кишечными инфекциями, которые передаются через воду. Это могут быть и вирусные заболевания (энтеровирусная инфекция), и бактериальные, например, дизентерия, а могут быть паразитарные - лямблиоз или энтеробиоз. При появление первых симптомов кишечной инфекции волгоградцам не стоит терять время на поиск диагнозов в интернете. Ни в коем случае не нужно бесконтрольно принимать антибиотики или подключать к лечению препараты, останавливающие диарею. Диарея остановится, а вот токсины продолжат всасываться. Самое главное – как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. До осмотра специалистом самостоятельно следует восполнять потерю жидкости, что особенно актуально в такую жару, как сейчас. Поскольку кишечные инфекции часто сопровождаются обезвоживанием, с появлением первых симптомов рекомендуется обильное дробное питье (малыми порциями, но часто). Можно пить просто воду, но лучше минералку без газа или водно-солевые растворы. Также для нейтрализации токсинов можно рекомендовать прием сорбентов.

Желающим освежиться после летнего пекла горожанам советуют не впадать в крайности, но в то же время смотреть на водоем критическим взглядом.

- Главное правило для всех купающихся – исключить заглатывание воды. Тем же, кто выбирает для отдыха именно бассейн, минимизировать риски заражения позволит прием душа до и после купания, - заключает Ольга Чернявская. – Для того, чтобы чувствовать себя спокойно и максимально расслабленно, купаться следует только в разрешенных местах. Да, их не так много, но они обследованы специалистами санитарно-эпидемиологической службы и являются наиболее безопасными.

Фото Павла Мирошкина

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