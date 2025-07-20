Авария с участием двух грузовиков произошла сегодня, 20 июля, в Дубовском районе Волгоградской области, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону. Пострадал один человек.





- Около 16:50 час. на 603 км автодороги «Сызрань – Саратов - Волгоград» произошло столкновение автомашин Shacman и Dongfeng. В результате ДТП водитель Dongfeng доставлен в медучреждение, - сообщили в Главке полиции.





В результате столкновения у китайского грузовика смяло почти всю кабину. Обстоятельства ДТП выясняются.





На месте работает следственно-оперативная группа, экипажи Госавтоинспекции.

По данным сервиса Яндекс.Пробки в районе Ерзовки из-за ДТП образовалась пробка протяженностью более 15 км.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Скриншот Яндекс.Пробки