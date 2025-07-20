Происшествия

Кабина всмятку: два грузовика жестко столкнулись на трассе под Волгоградом

Происшествия 20.07.2025 19:51
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20.07.2025 19:51


Авария с участием двух грузовиков произошла сегодня, 20 июля, в Дубовском районе Волгоградской области, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону. Пострадал один человек.


- Около 16:50 час. на 603 км автодороги «Сызрань – Саратов - Волгоград» произошло столкновение автомашин Shacman и Dongfeng. В результате ДТП водитель Dongfeng доставлен в медучреждение, - сообщили в Главке полиции.


В результате столкновения у китайского грузовика смяло почти всю кабину. Обстоятельства ДТП выясняются.


На месте работает следственно-оперативная группа, экипажи Госавтоинспекции.

По данным сервиса Яндекс.Пробки в районе Ерзовки из-за ДТП образовалась пробка протяженностью более 15 км.


Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Скриншот Яндекс.Пробки

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