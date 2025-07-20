Общество

В Волгограде поезда на юг опаздывают из-за происшествия в Ростовской области

Общество 20.07.2025 13:05
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20.07.2025 13:05


Сегодня, 20 июля, в РЖД обновили информацию о задержке поездов дальнего следования из-за происшествия в Ростовской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на официальные данные перевозчика, 10 поездов будут отправлены с конечных станций по измененному расписанию. В основном это касается южных направлений.

Время изменено для поездов:

- №460 Адлер – Тамбов отправление в 12:30

- №100 Адлер – Санкт-Петербург отправление в 13:10

- №358 Имеретинский Курорт – Уфа отправление в 15:20

- № 12 Москва – Анапа отправлением в 15:50

- № 304 Сухум – Москва отправлением в 17:20

- №233 Москва – Новороссийск отправление в 18:10

- №277 Санкт-Петербург – Анапа отправление в 19:26

- № 382 Москва – Грозный отправление в 21:35

- №83 Москва – Адлер отправление в 22:45

- №109 Москва – Анапа отправление в 22:50

В настоящее время с задержками следуют 75 пассажирских поездов. В их числе проходящий через Волгоград поезд №339 Новороссийск - Нижний Новгород и другие южного направления.

Несколько часов назад в РЖД сообщали, что в связи с происшествием на станции Лихая с задержками от 33 минут до 15 часов следуют 132 поезда (ФПК и Гранд Сервис Экспресс). Поезда проходят место происшествия со сниженной скоростью. В настоящее время число таких поездов сократилось.

- Железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени отклонения от графика пассажирских поездов. В частности, в целях оперативной подготовки составов в рейс задействуется дополнительный персонал. Обо всех изменениях информируем пассажиров по СМС, - уверяет перевозчик.

Напомним, что 18 июля в 22:47 в связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области было временно приостановлено движение поездов. В пути следования было задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек.

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