По улицам Волгограда после ливня потекли реки

Сегодня, 20 июля, жару и духоту в Волгограде разрядил недолгий ливень, после которого по улицам потекли потоки воды, передает V102.RU.





Штормовое предупреждение, которое рассылало МЧС накануне, в Волгограде сбылось сегодня, 20 июля, во второй половине дня.

- Всё началось с раскатов грома, потом засверкала молния, всё потемнело и поднялся сильный ветер. Такое впечатление, что на улице внезапно погас свет. Потом пошел ливень. В Краснооктябрьском районе он был непродолжительным по времени. Если честно, ожидали, что дождь будет подольше, - рассказали читатели.

По словам горожан, в некоторых районах краткосрочный ливень успел затопить дороги.

По прогнозам синоптиков, сильные дожди, ливни, в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с возможны до конца суток.

Видео: читателей V102.RU