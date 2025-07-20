Общество

В Волгограде новое витражное остекление ЦУМа спрятали за лесами

Общество 20.07.2025 07:47
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20.07.2025 07:47


Главный фасад исторического здания Центрального универмага в Волгограде, на котором около двух месяцев назад смонтировали витражное остекление, спрятали за строительными лесами. Как передает V102.RU, в настоящее время новых окон ЦУМа не видно за фасадной сеткой, которую натянули по всему периметру строительных лесов.


Напомним, в здании ЦУМа, в подвале которого 30 января 1943 года пленили фельдмаршала Паулюса, с весны прошлого года проводят реконструкцию. Вместо торгового объекта здесь будет создан современный многофункциональный выставочный центр, основой которого станут фонды музея ИЗО имени Ильи Машкова.  

Контракт стоимостью 2,4 млрд рублей выиграла компания «Приволжтрансстрой». Организация должна не только привести в порядок здание ЦУМа, но и адаптировать его под современное выставочное пространство.


Однако на старте работ специалисты столкнулись с серьезными скрытыми дефектами, которые могли привести к обрушению сооружения. Весной журналисты V102.RU побывали внутри этого объекта культурного наследия и увидели, в каком он находится состоянии.

Ранее отмечалось, что реконструкция исторического здания ЦУМа планирует завершиться в 2027 году. 

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