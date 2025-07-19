Под Волгоградом в ожидании непогоды отменили городской концерт





В Волгоградской области из-за штормового предупреждения муниципалитеты пересматривают программы выходного дня. Из планов экстренно исключаются мероприятия на открытом воздухе. Так, 19 июля за несколько часов до начала стало известно об отмене концерта в Урюпинске на территории местного парка культуры и отдыха.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями концерт «Герои России моей» отменяется. Новую дату мы сообщим дополнительно, - рассказали в администрации райцентра.

Напомним, ранее МЧС России распространило штормовое предупреждение, согласно которому на регион в ближайшие двое суток обрушатся ливни с градом и грозой, а также сильный ветер. В свою очередь в Гидрометцентре ожидают, что во власти непогоды Волгоградская область будет и в начале следующей недели.