









Более тысячи подписей всего за три дня собрали инициативные жители Дзержинского района Волгограда под петицией, призывающей власти города решить проблемы с инфраструктурой микрорайона Жилгородок, где расположены десятки заселенных новостроек и где сейчас проживают тысячи семей. Как сообщили ИА «Высота 102» местные активисты, до этого они неоднократно обращались в различные органы власти и даже писали Президенту России. «По какой-то причине власти не обращают на нас внимания, а проблем в нашем микрорайоне не пересчитать», - рассказала жительница Жилгородка Александра Горченина.





В микрорайоне не хватает поликлиник, школ, парков, детских площадок. По словам жильцов, классы в школах в этой части Дзержинского района переполнены. «Многие из нас, чтобы отдать ребенка в школу, вынуждены еще год просиживать в детских садах и идти в первый класс в 8 лет, потому что иного способа получить место просто нет», - пишут активисты в петиции.

Жители считают, что возведение современной школы коренным образом решит вопрос и с доступностью, и с качеством образования в Жилгородке. С вопросами строительства школы на 1000 учащихся жители микрорайона в течение нескольких лет обращались в администрацию Дзержинского района, в городскую Думу, в администрацию региона. В ответ - лишь формальные отписки и обещания начать решать этот вопрос в следующем году. «В последний раз нам пообещали начать строительство школы в 2022 году. Но веры в это обещание уже мало», - сетуют жители.





С поликлиниками дела обстоят не лучше, чем со школами. «На сегодняшний день мы со своими семьями территориально относимся к ГУЗ «Больница № 28», которая имеет в своем составе поликлинику для взрослых и детскую поликлинику. Пропускная способность поликлиники в разы ниже той, которая должна обеспечивать качественное обслуживание детей и взрослых, нуждающихся в нем, особенно в период распространения COVID-19», - написали жители в своем обращении.

Сама поликлиника, по словам людей, находится в плачевном состоянии - в узких коридорах толпятся в одной очереди заболевшие и здоровые жители, а чтобы соблюдать социальную дистанцию, пациентам приходится стоять на улице в любую погоду. Как отметили волгоградцы, за последние 15 лет после активной застройки новыми кварталами численность населения в Жилгородке увеличилась практически в два раза, и медучреждения не справляются с таким потоком людей. «Как мы должны получать качественную медицинскую помощь? Или такое наплевательское отношение к нашему здоровью направлено на наше истребление?», - вопросили горожане в своей петиции.





Добраться до поликлиник без личного транспорта жильцам невозможно - пешеходные зоны практически не обустроены, в слякоть путь до поликлиники превращается в настоящее испытание, особенно для пожилых людей. Состояние проезжей части тоже оставляет желать лучшего. «Дорогу [на улице Шекснинской] сделали пару лет назад, но она уже полностью разбита: ямы порой достигают 20 сантиметров в глубину», - рассказал местный житель Николай Степаненко.

В ближайшее время жители Жилгородка продолжат сбор подписей под своей петицией и направить ее депутатам различных уровней и в органы исполнительной власти в надежде, что их запросы и чаяния о качественной инфраструктуре наконец-то будут услышаны.